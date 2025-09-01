Menu
Brève

Sahara : L’artillerie et les drones des FAR tuent 6 éléments du Polisario

Les Forces armées royales (FAR) ont récemment déjoué deux tentatives d'attaque orchestrées par les milices du Polisario. «Neuf membres du mouvement séparatiste, à bord de trois véhicules tout-terrain, ont tenté, vendredi, d'attaquer des positions de l'armée marocaine situées à l'ouest du Mur des Sables», a révélé une source sécuritaire marocaine à Yabiladi.

«Profitant de la porosité des frontières avec la Mauritanie, ils ont essayé de mener à bien leur opération. Cependant, l'intervention d'un drone des FAR lors de la première tentative a permis de contrecarrer l'attaque, entraînant la mort de trois assaillants.»

«Par ailleurs, l'artillerie des FAR a réussi à détruire un autre véhicule dans la région d'Aousserd. Les tirs ont également causé la mort de trois autres membres des milices du Polisario. Une voiture Toyota blanche, qui accompagnait le groupe armé, a tenté d'évacuer les corps, mais un missile d'avertissement lancé par un drone des FAR a contraint le conducteur à faire demi-tour vers la frontière mauritanienne», a précisé la source sécuritaire.

Pour rappel, le Conseil de sécurité s'apprête à examiner le dossier du Sahara en octobre prochain. Le Polisario profite de ces échéances internationales pour intensifier ses attaques contre les FAR.

AL MASSIRA
Date : le 01 septembre 2025 à 10h33
Changriha comme ses créatures essaient d’exister comme ils peuvent. On ne comprend rien à leurs objectifs et on ne comprend pas cette inconscience dans l’examen des risques. Et ce ne sert à rien si tant est que ça réussisse. Il faut surtout réfléchir à la suite et comment gérer la fin du Polisario.
MohamedAliMoY
Date : le 01 septembre 2025 à 10h15
A ce qu'il parait ,d'aprés un opposant algerien à Londres,chengriha compte signer des accords sur le plan militaire avec l'Inde . Le royaume du maroc ne croise pas les bras ,acquisition de Drones suicidaires,Apaches,F35,sous-marins nucléaires...la détermination de ses braves hommes à se sacrificer pour la sainte cause qu'est l'intégrité territoriale !! de leur chere patrie !!
Dernière modification le 01/09/2025 10:33
