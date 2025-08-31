Arrestation à l'aéroport Marrakech Menara d'un Franco-algérien pour diffamation et calomnie

Les forces de sécurité de l'aéroport Marrakech Menara ont procédé à l'arrestation d'un Franco-algérien accusé de diffamation et de calomnie. Selon des sources médiatiques locales, l'individu a été soumis aux contrôles de routine par la police aux frontières. Refusant de s'y plier, il aurait tenu des propos injurieux à l'encontre des Marocains, ce qui a conduit à son arrestation immédiate par les autorités.

Le suspect a été conduit au service de sécurité de l'aéroport avant d'être transféré à la police judiciaire sous la supervision de la Sûreté de Marrakech. Une enquête judiciaire a été ouverte, sous la direction du procureur, pour établir les faits, avec la rédaction des rapports d'audition nécessaires.

À l'issue de la première période de garde à vue, l'individu a été présenté au procureur dimanche matin. Ce dernier a décidé de prolonger la garde à vue afin de mener des investigations plus approfondies sur les circonstances de l'incident.