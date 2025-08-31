Le PJD change de cap en soutenant le vote direct des MRE aux législatives de 2026

Après s'être opposé en mars 2021 à la participation directe des Marocains résidant à l'étranger (MRE) aux élections législatives, le Parti de la Justice et du Développement (PJD) revoit sa position. Dans un mémorandum adressé au ministère de l’Intérieur, le parti plaide désormais pour accorder aux MRE «le vote direct depuis les pays d’accueil». Le parti souligne que le modèle de vote par procuration pour les MRE a atteint ses limites.

Le PJD propose de réserver des sièges sur la liste nationale aux MRE souhaitant se porter candidats pour les législatives de 2026. Le parti islamiste préconise également l'attribution de sièges supplémentaires à des candidats désireux de représenter la communauté marocaine à l'étranger au sein de la Chambre des représentants, sans donner plus de détails.

Cette nouvelle orientation du PJD s'aligne sur l'appel du secrétariat régional du parti à l’étranger, lancé le 11 août, en faveur d'une participation directe des MRE depuis leurs pays d'accueil aux législatives de 2026.

Pour rappel, en mars 2021, une écrasante majorité de députés avait rejeté un amendement du Parti de l'Istiqlal visant à permettre aux MRE de voter directement aux législatives de septembre 2021 depuis l'étranger. Le résultat du vote fut sans appel : 244 voix contre, 8 abstentions et seulement 18 pour, tous de l'Istiqlal. Le PJD, le Parti Authenticité et Modernité (PAM), le Rassemblement National des Indépendants (RNI), l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) et le Mouvement Populaire (MP) s'étaient prononcés contre cette participation directe.

Pourtant, l'article 17 de la Constitution garantit aux MRE «des droits de pleine citoyenneté, y compris le droit de vote et d'éligibilité. Ils peuvent se présenter aux élections sur les listes et dans les circonscriptions électorales locales, régionales et nationales».