Produits agricoles du Sahara : Un organisme allemand irrite une ONG du Polisario

Un organisme privé allemand, spécialisé dans la certification des entreprises, suscite l'indignation d'une ONG du Polisario. GLOBALG.A.P, qui certifie les entreprises agricoles marocaines et internationales opérant au Sahara occidental, les qualifiant de «responsables», dénonce la Western Sahara Resource Watch dans un communiqué.

Basée à Bruxelles, l'association affirme que l'octroi de ces certifications va à l'encontre des arrêts rendus le 4 octobre 2024 par la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), qui ont exclu les produits du Sahara des accords agricoles et de pêche conclus avec le Maroc.

«GLOBALG.A.P. n'explique pas si l'attribution de certificats aux entreprises marocaines opérant au Sahara occidental occupé a reçu le consentement du peuple sahraoui», s'interroge la WSRW. La CJUE a, en effet, accordé une période de transition de douze mois durant laquelle l'extension de l'accord commercial UE-Maroc aux produits originaires du Sahara occidental reste en vigueur.

«Une fois cette phase de transition expirée, un cadre juridique local stable sera nécessaire pour poursuivre le programme de certification GLOBALG.A.P au Sahara occidental. D'ici là, les directives de GLOBALG.A.P aux organismes de certification restent valides», a répondu l'organisme allemand aux questions de l'ONG pro-Polisario.

Pour rappel, le 10 septembre, les ambassadeurs de l'Union européenne examineront une proposition de la Commission européenne visant à réviser l'accord commercial avec le Maroc. Cette réunion se tiendra trois semaines avant l'entrée en vigueur des arrêts de la CJUE.