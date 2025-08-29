Menu
Brève

CHAN 2024 : Mohamed Rabie Hrimat meilleur joueur, Oussama Lemlioui meilleur buteur

Le milieu de terrain marocain Mohamed Rabie Hrimat a été sacré meilleur joueur lors de la huitième édition du Championnat d’Afrique des nations de football, remportée samedi à Nairobi par l’équipe du Maroc face à Madagascar (3-2).

De son côté, Oussama Lemlioui a remporté le trophée de meilleur buteur du tournoi, après avoir signé six réalisations, dont deux en finale.

Hrimat, capitaine des Lions de l’Atlas a déjà été désigné meilleur joueur lors des matches du Maroc face à l’Angola et à la Tanzanie.

L’équipe du Maroc a décroché son troisième trophée du CHAN après une finale spectaculaire et à rebondissements face à Madagascar, au Moi International Stadium de Nairobi (Kenya).

Le CHAN s’est déroulé du 2 au 30 août au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

HopeFloats
Date : le 30 août 2025 à 23h25
Mohamed Rabie Hrimat mérite largement le titre du meilleur joueur du tournoi et il mérite aussi d'être dans l'effectif de Walid Regragui. Par contre, Oussama Lemlioui, malgré le fait qu'il est le meilleur buteur du tournoi, il a raté plusieurs face à face avec les gardiens adverses lors de ce tournoi, donc, au niveau efficacité, il a beaucoup de travail à faire pour améliorer ses performances.
Hsoun 2
Date : le 30 août 2025 à 23h21
Un trophée amplement mérité.merci pour ce beau match de finale. Toutes mes félicitations à chacun des joueurs.
