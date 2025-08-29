CHAN 2024 : Mohamed Rabie Hrimat meilleur joueur, Oussama Lemlioui meilleur buteur

Le milieu de terrain marocain Mohamed Rabie Hrimat a été sacré meilleur joueur lors de la huitième édition du Championnat d’Afrique des nations de football, remportée samedi à Nairobi par l’équipe du Maroc face à Madagascar (3-2).

De son côté, Oussama Lemlioui a remporté le trophée de meilleur buteur du tournoi, après avoir signé six réalisations, dont deux en finale.

Hrimat, capitaine des Lions de l’Atlas a déjà été désigné meilleur joueur lors des matches du Maroc face à l’Angola et à la Tanzanie.

L’équipe du Maroc a décroché son troisième trophée du CHAN après une finale spectaculaire et à rebondissements face à Madagascar, au Moi International Stadium de Nairobi (Kenya).

Le CHAN s’est déroulé du 2 au 30 août au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.