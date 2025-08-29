Menu
Brève

CHAN 2024 : Le Maroc bat Madagascar et remporte son troisième titre

(avec MAP)
Publié
DR

La sélection marocaine des joueurs locaux a remporté son troisième titre du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN 2024), en battant son homologue du Madagascar par 3 buts à 2, en finale samedi au stade international Moi de Kasarani à Nairobi.

Les Lions de l’Atlas, déjà sacrés en 2018 et 2020, se sont imposés grâce à Youssef Mehri (27e) et Oussama Lamlaoui (44e, 80e), auteur d’un doublé, mais surtout d’un but de victoire anthologique inscrit du milieu du terrain.

Les buts de Madagascar ont été inscrits par Félicité Mantasoa (9e) et Toky Rakotondraibe (‎68e).

La troisième place de cette édition est revenue à la sélection sénégalaise, qui a battu son homologue du Soudan par 4 tirs au but à 2 (temps réglementaire: 1-1), en match de classement, vendredi à Kampala. ‎

Abdelhak38
Date : le 30 août 2025 à 20h28
Et moi je remercie le tout puissant d'avoir pu vivre cette belle finale parmi mes frères marocains dans mon magnifique pays. Au passage bravo aussi à la belle équipe du Madagascar.
Citation
 Benoona à écrit:
MERCI AUX LOCAUX DU MAROC. NOUS NE VOUS AVONS JAMAIS SUPPLIÉS DE FAIRE PARTIE DE VOTRE PAYS, NOUS N’AVONS JAMAIS ATTENDU QUE VOUS DÉCIDIEZ QUAND VOTRE CŒUR Y SERAIT, NOUS NE NOUS SOMMES JAMAIS INCLUS DANS UNE AFFAIRE QUI VOUS BÉNÉFICIERAIT AVANT VOTRE PAYS. JFK L’A DIT MIEUX : « CE N’EST PAS CE QUE VOTRE PAYS FAIT POUR VOUS, MAIS CE QUE VOUS FAITES POUR VOTRE PAYS. » MERCI AU PEUPLE DU KENYA QUI NOUS A SOUTENUS TOUT AU LONG DU MATCH. JE N’AI JAMAIS VU LE MAILLOT MAROCAIN PORTÉ EN DEHORS DU MAROC PAR AUTANT DE PERSONNES. MERCI À ALLAH TOUT-PUISSANT DE M’AVOIR GARDÉ EN VIE ET DE NE PAS M’AVOIR DONNÉ DE CRISE CARDIAQUE PENDANT LE MATCH. ————— —————- MERCI PRESIDENT RUTO DU KENYA POUR TON HOSPITALITE DE JETER LE POLISARIO DANS LA POUBELLE ALGERIENNE!!!
Benoona
Date : le 30 août 2025 à 20h09
L’extase du Karghoulistan fut de courte durée. L3zaa f Sheraton
Partagas2
Date : le 30 août 2025 à 19h51
Alors c tjrs une équipe de merde pour les râleurs ?
Respect#
Date : le 30 août 2025 à 19h48
Félicitations
maroko59
Date : le 30 août 2025 à 19h44
bravoooooo !! ça compense le vol qu'on a subi durant la can féminine, bravo à madagascar qui a offert une belle opposition, mais le maroc était la meilleure équipe du tournoi, place maintenant à la coupe arabe et surtout à la can qui va vite arriver
Anfa_Lion
Date : le 30 août 2025 à 19h44
Excellent match de final. Toute l'équipe a été magnifique mais un seul but restera dans ma mémoire de cette CHAN. L'exceptionnelle 3-2 de la victoire pour sa prouesse technique et sa beauté. Merci les lions du Maroc 🦁🦁🦁
Benoona
Date : le 30 août 2025 à 19h37
