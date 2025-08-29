Mercato : Azzedine Ounahi rejoint le Girona FC en Espagne

À moins de trois jours de la clôture du mercato estival, l'Olympique de Marseille a finalisé le transfert de son joueur marocain Azzedine Ounahi vers le Girona FC. À 25 ans, l'international marocain a effectué son transfert définitif, après un prêt au club grec Panathinaïkos la saison dernière.

Selon l'accord, l'Olympique de Marseille recevra 6 millions d'euros en échange de l'abandon de 80% des droits sportifs du joueur. Ounahi avait rejoint l'OM en janvier 2023 en provenance d'Angers pour 8 millions d'euros, à la suite de sa performance impressionnante lors du Mondial 2022.