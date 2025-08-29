Diaspo #404 : Jalal Bouzamour porte à l'écran la première génération marocaine aux Pays-Bas

Jalal Bouzamour a grandi dans une famille qui aimait prendre des photos pour le plaisir. Il est né à Amsterdam d'un père originaire de Beni Gmil, près d'Al Hoceïma. Son aïeul est l'un des premiers primo-migrants dans les années 1970, parti de sa contrée pour travailler aux Pays-Bas. D'une mère originaire de Tétouan, Jalal se souvient comment ses parents emportaient toujours un appareil photo, là où ils allaient.

«Une enfance très heureuse», se rappelle-t-il dans son entretien avec Yabiladi. Une enfance où la photographie a joué un grand rôle dans la vie de sa famille. «Nous étions probablement la seule famille marocaine à Amsterdam obsédée par la prise de photos. Que ce soit au parc, au zoo, lors de voyages d'été au Maroc, sur la route ou sur le bateau, nous avons des photos documentant chaque étape de notre enfance», se souvient-il.

Cette passion pour capturer l'instant, transmise par ses parents, a grandi en Jalal jusqu'à ce qu'il sache dès son plus jeune âge que c'était ce qu'il voulait faire de sa vie. «Mon père m'a encouragé. C'était un humble nettoyeur qui ne gagnait pas beaucoup. Il était gentil et avait un grand cœur», se souvient-il.

Le soutien d'un père et un premier appareil photo

Un tournant est survenu lorsque le père de Jalal a décidé de lui acheter son premier véritable appareil photo. Amoureux de photographie, Jalal n'avait alors que 17 ans. «Je lui ai demandé, et je m'en souviens comme si c'était hier. Il m'a emmené au magasin et l'a acheté, payant par mensualités avec son modeste salaire», a dit Jalal.

Avec cet appareil, «un qui nécessitait une cassette et était utilisé pour filmer les mariages au Maroc», Jalal a commencé à expérimenter. «Ils m'appelaient 'le caméraman'», dit-il. Pour cause : Jalal utilisait son nouvel appareil pour filmer ses amis, sa famille, les fêtes scolaires et les rassemblements de quartier. «Mes amis plaisantaient en disant, 'Jalal nous utilise pour apprendre et expérimenter avec son appareil'».

Toujours avec le soutien de son père et de sa famille, Jalal a rapidement porté sa passion sur le marché du travail, poussé par un profond désir d'apprendre. À l'âge de 16 ans, Jalal a commencé à travailler. «J'ai débuté avec les nouvelles locales pour une petite station pour les migrants marocains à Amsterdam», raconte Jalal, qui a commencé d'abord comme caméraman. Mais il voulait en apprendre davantage et travailler pour les chaînes de télévision néerlandaises.

Il a commencé à écrire et à envoyer des lettres, à passer des appels et à demander des opportunités. «J'ai littéralement contacté chaque chaîne de télévision néerlandaise, programme et présentateur, même 2M au Maroc», se souvient-il.

Certains ont dit oui, d'autres non, mais il a continué à essayer. Finalement, Jalal a commencé à travailler comme assistant de studio, puis a suivi un cours de caméra à l'âge de 18 ans, et c'est ainsi que sa carrière de reporter a débuté. «J'ai appris et fait tellement de choses», dit-il.

Une mission pour briser les stéréotypes

Pendant des années, Jalal a travaillé à la télévision néerlandaise en tant qu'animateur de talk-show, reporter d'actualités, présentateur TV dans un programme d'intérêt humain et journaliste. Avec toute cette expérience, il a décidé qu'il était temps de se lancer dans la production, créant des programmes qui lui parlaient à lui et à sa communauté.

«Ma mission a toujours été de montrer au public néerlandais que les Marocains sont des gens normaux. Trop souvent, la société néerlandaise nous stéréotype. Je voulais montrer que nous sommes nés ici, mais restons connectés au Maroc, que nous nous intégrons, que nous travaillons et que nous contribuons», explique-t-il.

Jalal a fondé sa société de production, TV Affairs, produisant des émissions de télé-réalité, des documentaires et des programmes qui racontent les histoires des Marocains aux Pays-Bas, de la première génération de travailleurs aux jeunes cherchant à redécouvrir leurs racines et à naviguer dans leur double héritage.

Les travailleurs invités seniors : un musée vivant

Son projet le plus récent découle de la relation qu'il avait avec son défunt père. À travers ce programme, «Mocronado's : From Guest Worker to Retiree», une série documentaire émotive, Jalal rend hommage aux travailleurs invités marocains.

Dans les épisodes, les Marocains se remémorent leur vie professionnelle aux Pays-Bas et réfléchissent à la façon dont un séjour temporaire s'est transformé en une vie remplie d'amour, de travail et de famille. «Ils sont des archives vivantes, une mémoire que nous risquons de perdre», a-t-il souligné.

«Beaucoup d'entre eux ont plus de 70 ans, et dans quelques années ils ne seront plus là pour nous raconter les difficultés qu'ils ont endurées à leur arrivée. C'est pourquoi je veux leur donner une voix, à la télévision néerlandaise, pas seulement pour les Néerlandais-Marocains, mais pour tous les publics néerlandais».

La deuxième saison du documentaire sera diffusée en première le 6 septembre, mettant en vedette quatre retraités seniors aux Pays-Bas : Mustapha Douhaha, 80 ans, de Purmerend ; Akil Lamdahhi, 77 ans, de Nieuwegein ; Fouad Bennis, 77 ans, d'Amstelveen ; et Mohamed Yettefti, 75 ans, de Tytsjerk.

Dans chaque épisode, «nous explorons un nouveau thème, la migration, l'amour, le travail». Mais convaincre ces retraités marocains n'est pas toujours facile, pas tant les aînés, mais leurs enfants, qui, selon Jalal, sont «souvent plus conservateurs et protecteurs». «Parfois, les parents veulent participer, mais leurs enfants s'y opposent. Alors je vais dans les mosquées, les souks, les cafés, essayant toujours de les convaincre», a-t-il partagé.

Jalal s'engage dans la série en mémoire de son père, décédé pendant le tournage de la première saison. «Cela m'a brisé le cœur qu'il n'ait jamais vu le produit final, car il m'a toujours soutenu et assisté à mes premières», a-t-il regretté. «Je raconte à ces seniors mon histoire, que leurs enfants et petits-enfants doivent les connaître, que ce travail est important», a-t-il dit.

Dans une autre émission intitulée Groeten uit Holland, Jalal a présenté les histoires des femmes de première génération. «Les gens voient souvent ces femmes comme passives et silencieuses, mais non, elles ont eu le courage et la résilience de quitter leur pays, de s'installer dans un endroit où elles ne connaissaient personne, et de réussir», a-t-il expliqué.

La représentation compte

Jalal s'efforce de partager ces histoires, de révéler le côté humain des Marocains, avec des larmes et des rires. «J'essaie de transmettre mes messages de manière légère, avec du rire, de l'émotion, de la joie et du sérieux tout ensemble», a-t-il ajouté.

Les retours ont été impressionnants, a déclaré Jalal. «De jeunes Marocains m'ont dit, 'Grâce à ces émissions, nos parents partagent enfin leurs histoires. Nous discutons de choses dont nous n'avons jamais parlé.' Cela me rend fier».

En plus de sa série documentaire sur les seniors marocains aux Pays-Bas, Jalal a travaillé sur de nombreux autres projets axés sur les Marocains de la diaspora. Comme Poldermocro's en 2022, où il a suivi six jeunes dans leur voyage pour en apprendre davantage sur le Maroc, leur pays d'origine. En 2023, il a également suivi des femmes néerlandaises qui se sont rendues au Maroc pour montrer leur solidarité et aider les survivants du séisme d'Al Haouz.

S'efforçant de créer plus de contenu sur les Marocains aux Pays-Bas, Jalal a souligné l'importance pour les jeunes Marocains de se voir représentés. «Quand j'étais jeune, je n'avais pas de modèles à la télévision néerlandaise. Je rêvais de travailler à la télévision. Lorsque j'ai finalement réussi, j'ai reçu des lettres et des messages de Marocains disant qu'ils me voyaient comme un exemple. C'est pourquoi je crois que la représentation compte. Les Marocains doivent être visibles sur les écrans néerlandais et européens», a-t-il conclu.