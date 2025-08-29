Le Maroc accueille 22 boursiers américains Fulbright pour l'année académique 2025-2026

La Commission maroco-américaine pour les échanges éducatifs et culturels (MACECE), en collaboration avec l'ambassade des États-Unis, a accueilli le jeudu 28 août un groupe de 22 boursiers américains Fulbright au Maroc pour l'année académique 2025-2026, selon un communiqué de presse.

Ce groupe est composé de jeunes chercheurs américains Fulbright qui se penchent sur des sujets tels que la santé publique, les défis liés à la désalinisation et à la sécurité de l'eau, ainsi que la conception d'infrastructures résilientes. Des chercheurs seniors Fulbright, quant à eux, se consacreront à l'enseignement et à la recherche sur l'industrie émergente des arts créatifs au Maroc, le rôle des exercices militaires conjoints dans l'influence douce, et l'intersection entre les compétences interpersonnelles et l'intelligence artificielle.

Les assistants d'enseignement de l'anglais Fulbright interviendront en tant que professeurs d'anglais dans des établissements publics répartis dans huit villes marocaines, de Tétouan à Agadir. Le groupe inclut également des participants au programme Fulbright Distinguished Awards in Teaching Research, des éducateurs allant de la maternelle au secondaire, qui mèneront des projets de recherche éducative au Maroc.

Lors de leur première semaine à Rabat, les boursiers ont participé à des sessions d'orientation intensives. Ils ont également assisté à une réception de réseautage à l'ambassade des États-Unis, où ils ont eu l'occasion de rencontrer d'anciens boursiers Fulbright marocains et américains, des membres du conseil d'administration de la MACECE, ainsi que des diplomates de la mission américaine.

En parallèle, près de 50 Marocains ont pris la direction des États-Unis grâce à des bourses Fulbright, afin de poursuivre des études de master, des recherches doctorales, des postes de chercheurs seniors, l'enseignement de l'arabe, ainsi que des programmes de développement professionnel.