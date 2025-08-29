Benjamin Ziff nouveau chargé d'affaires de la mission des États-Unis au Maroc

Un nouveau chargé d'affaires a pris ses fonctions à la mission américaine au Maroc, a annoncé vendredi l'ambassade des États-Unis à Rabat. «Le chef adjoint de mission Benjamin Ziff est arrivé au Maroc le 28 août 2025 et a assumé le rôle de chargé d'affaires de la mission américaine au Maroc», a fait savoir la représentation diplimatique sur X. Sur Facebook également, elle a présenté le responsable dans un autre message.

Ziff succède à Aimee Cutrona, qui occupait ce poste depuis janvier. Sa nomination coïncide avec l'arrivée attendue du nouvel ambassadeur des États-Unis, Richard Duke Buchan III. La nomination de ce dernier a été approuvée par le comité des relations étrangères du Sénat, le 29 juillet, suite à la décision du président Donald Trump de le nommer plus tôt en mars. Son processus de confirmation n'est pas encore terminé.

Ziff, diplomate de carrière, a rejoint l'Agence d'information des États-Unis (USIA) en 1988. Il a aussi occupé des postes clés en Australie, en Israël, au Panama, au Pérou, au Venezuela, en Italie et en Irak. Il a ensuite été sous-secrétaire adjoint pour la diplomatie publique européenne et a assumé des rôles de haut niveau en Colombie et en Espagne.

Le responsable a également été chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis à Cuba, entre 2022 et 2024. Originaire de Californie, il est récipiendaire du prix Murrow pour l'excellence en diplomatie publique et parle espagnol, hébreu et italien.