Classement futsal FIFA : Le Maroc progresse de 16 places chez les dames

La sélection féminine marocaine de futsal a gagné 16 places pour accéder au 31è rang mondial de futsal, avec un total de 963.37 points, selon le dernier classement mondial de la discipline, publié vendredi par la FIFA. Les hommes occupent toujours la sixième place.

Avec 15 matchs disputés, le Maroc a été «l'équipe féminine la plus active sur la période et a été récompensé par la plus forte progression au classement mondial», indique la FIFA dans un communiqué.

«Les Lionnes de l’Atlas ont bondi de la 47e à la 31e place après avoir remporté à domicile la Coupe d’Afrique des nations féminine de futsal, qui faisait office de qualifications de la CAF pour la Coupe du monde», ajoute la même source.

La sélection marocaine domine toujours le classement africain, suivie de loin par la Tanzanie (82è place mondiale), du Sénégal (83è, -3), du Cameroun (84è) et de l’Angola (85è).

Douze nouvelles équipes ont intégré le Classement mondial dans cette édition, ce qui reflète la popularité croissante de la discipline à l’approche de la toute première Coupe du monde féminine de futsal de la FIFA, qui débutera en novembre aux Philippines.

Le Brésil reste en tête de ce classement mondial, qui sera utilisé pour déterminer la composition des chapeaux à l’occasion du tirage au sort de cette compétition tant attendue, prévu le 15 septembre prochain. L’Espagne et le Portugal complètent le trio de tête.

De plus en plus d’associations membres de la FIFA s’engagent dans le futsal féminin. Cette dynamique se reflète dans le classement, qui compte désormais 92 équipes, avec l’entrée du Canada (74e), du Mexique (75e), du Panamá (79e), de la Tanzanie (82e), du Cameroun (84e), de l’Angola (85e), de l’Égypte (86e), du Honduras (88e), de Madagascar (89e), de la Namibie (90e), de la Guinée (91e) et de Cuba (92e), ajoute la FIFA.

Chez les hommes, les Lions de l’Atlas occupent toujours la 6è place du classement, malgré un gain de +12.52 points par rapport au classement d’avril, terminant avec 1480.92 points. Le Maroc maintient sa position de leader du classement au niveau africain, suivi de loin par l’Egypte (36è +1), de la Libye (45è, +1), de l’Afrique du Sud (50è, -1) et de l’Angola (58).

Le Brésil reste également en tête du classement masculin, dont le top 5 demeure inchangé. Le Portugal, l’Espagne, l’Argentine et l’Iran talonnent toujours les Auriverde. La Suède (74e, plus 17), la Moldavie (66e, plus 14) et Bahreïn (69e, plus 14) enregistrent les meilleures progressions.