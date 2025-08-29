Mode : Ces icônes et célébrités internationales qui ont brillé en caftan marocain

Dans les années 1960 et 1970, le caftan marocain a été sous les projecteurs de la mode internationale. De plus en plus visible dans des magazines de mode européens et américains, il est porté par des célébrités, des icônes de la mode et même des groupes de rock qui ont adopté les tenues traditionnelles.

En effet, nombre de personnalités publiques ont jeté leur dévolu sur cet habit séculaire, comme Diana Vreeland, rédactrice en chef de Vogue dans les années 1960. Celle-ci a décrit le caftan comme «la mode la plus flatteuse jamais créée», ce qui a inspiré beaucoup d'autre pour l'adopter avec grâce.

Des membres de la royauté aux figures de la mode, ainsi que les célébrités et même les femmes politiques, le caftan a continué à gagner en visibilité depuis les années 1960 et 1970. Yabiladi revient sur certaines de ces femmes qui ont porté cette beauté marocaine.

Présentation du prince héritier dans un caftan de velours

Lorsqu'elle a présenté son nouveau-né, le prince héritier des Pays-Bas, à la presse pour la première fois en 1967, la reine Béatrix, alors encore princesse, a choisi de s'habiller en caftan marocain. Sur sa photo en noir et blanc capturant, elle apparaît dans cet habit de velours au style simple et élégant, orné uniquement d'une broche en forme de trois fleurs.





Le caftan porté par la reine Béatrix était orné de broderies debana (littéralement «mouche»), sous forme de bande tissée qui orne les bords des manches et les ourlets.

La photo a été prise au château de Drakensteyn, où la princesse tenait le bébé Willem-Alexander dans ses bras. Elle a ensuite été présentée dans l'exposition The Sixties, le Wereldmuseum Amsterdam créditant le photographe Max Koot.

Éblouie par les Radziwill

À Londres, pour une séance photo de Vogue, la sœur cadette de l'ancienne Première dame Jacqueline Kennedy et belle-sœur du président John F. Kennedy, Lee Radziwill, a posé dans un caftan.

En caftan jaune-or en tissu brocart, elle s'accordait avec le décor de son appartement londonien richement meublé. Elle était assise sur un canapé à côté de sa fille, Anna Christina, qui portait un caftan argenté assorti à des babouches marocaines rouges brodées d'or.

Habillées en caftans, Radziwill et sa fille ont été photographiées pour Vogue en décembre 1966. Une autre photo, de la même séance, montre Lee dans le même habit, à l'intérieur d'une pièce richement drapée et stylisée, décorée par l'architecte et scénographe italien Renzo Mongiardino.

Les deux caftans auraient bien pu être des cadeaux du Maroc. En 1963, Lee a accompagné sa sœur Jacqueline Kennedy lors d'un voyage au royaume. Elles sont arrivées à Marrakech depuis Athènes, à bord d'un jet envoyé par le roi Hassan II pour une visite privée de trois jours. Lors d'un dîner organisé par le frère du roi Hassan II, Moulay Abdellah, Jacqueline a reçu une ceinture en or, similaire à celle que Lee a ensuite utilisée pour son caftan.

Talitha Getty et ses nombreux caftans

Aucune célébrité n'est plus étroitement associée au caftan marocain que Talitha Getty, l'actrice et mannequin néerlandaise liée à la scène bohème de Marrakech. Icône de style des années 1960, elle a épousé Paul Getty en 1966, fils du magnat américain du pétrole. Le couple partageait sa vie entre Londres, Rome et Marrakech.

En janvier 1969, Patrick Lichfield les a photographiés sur un toit de Marrakech. Paul était vêtu d'une jellaba en blanc cassé. Talitha était allongée, dans un caftan en brocart de soie, appelé khrib, typique de Fès. Elle l'avait porté de façon moderne, ouvert sur un pantalon blanc et des bottes montantes. Sur une autre photo, Paul portait même un caftan similaire, pour un moment «assorti».

Auparavant, à Naples, Talitha était apparue dans un caftan en brocart marocain lors d'une première de film à la fin des années 1960, associé à une pochette.

Le caftan aux bals de Manhattan

L'engouement pour les caftans a même gagné les soirées les plus emblématiques de New York. Le 28 novembre 1966, le romancier, scénariste, dramaturge et acteur américain Truman Capote a organisé son légendaire Bal Noir et Blanc à l'hôtel Plaza, célébrant son succès littéraire avec 500 invités triés sur le volet.

Parmi eux figure l'icône américaine de la mode Lucy Douglas «CZ» Guest. Elle est vêtue d'un caftan inspiré de la gandoura, à manches bouffantes, orné d'une double broderie sfifa sur le devant et d'un collier de perles.

L'astre de l'Orient

L'engouement pour le caftan des années 1960 et 1970 ne s'est pas limité à l'occident. Il a également conquis le Moyen-Orient. En Égypte, il est devenu un favori des personnalités artistiques et des stars de cinéma.

Le 16 mars 1968, Oum Kalthoum a donné un concert pour la première fois à Rabat. Les billets coûtaient le prix exorbitant pour l'époque de 300 dirhams, le spectacle a connu la forte présence de centaines de personnes. En plus de ses habituelles lunettes noires, son chignon emblématique et son mouchoir blanc, la diva a marqué le coup en portant un caftan.

Le vêtement de velour élégant était en bleu marine, orné d'une sfifa et de broderies argentées. Elle a choisi de ne pas le ceinturer, conférant à sa performance une élégance supplémentaire.

Souad Hosny, dite «Cendrillon», était une autre artiste égyptienne adepte du caftan. L'actrice a été photographiée au Maroc en takchita deux pièces, ornée du traditionnel collier boulehya. Une autre photo, qui aurait été prise en 1962, la montre dans le même habit, assise à côté d'Abdelhalim Hafez. Surnommé «le Rossignol», l'artiste est également parmi les habitués du Maroc. On raconte que les deux personnalités auraient partagé une histoire d'amour.

Le caftan à la Maison Blanche et au Palais de Buckingham

En mars 1999, lors de la dernière étape de sa tournée nord-africaine, la Première dame des Etats-Unis, Hillary Rodham Clinton, est arrivée à Marrakech avec sa fille Chelsea. Toutes deux portaient des caftans. Chelsea en or, Hillary en takchita rouge avec sfifa et ceinture dorées, marchaient aux côtés du roi Hassan II au palais royal.

Ce n'était pas la première fois qu'Hillary portait un habit traditionnel marocain. En 2000, peu après l'accession au trône du roi Mohammed VI, elle l'avait accueilli à la Maison Blanche vêtue d'un caftan beige deux pièces, orné de broderies dorées. Elle avait été photographiée aux côtés de la princesse Lalla Meryem, également vêtue d'un caftan.

En 2017, Hillary Clinton a de nouveau été photographié en habit traditionnel élégant. Cette fois, elle portait une gandoura en bleu ciel, lors d'un mariage à New York.

De la Maison Blanche au palais de Buckingham, le caftan marocain a continué de faire tourner les têtes. En 2019, Camilla, alors duchesse de Cornouailles et aujourd'hui reine consort, portait un caftan vert à l'ambassade d'Irlande à Londres pour un dîner matinal de la Saint-Patrick. Quelques mois plus tôt, elle avait porté le même caftan lors d'une réception au palais de Buckingham donnée par le prince Charles.

Le caftan était un cadeau du roi Mohammed VI lors de la visite d'État du couple au Maroc en 2011, où Camilla avait également assisté à un défilé de mode.