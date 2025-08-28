Du Real Madrid, Thiago Pitarch et Rachad Fettal renforcent la sélection de l'Espagne U20

L'Espagne a réussi à convaincre les joueurs du Real Madrid, Thiago Pitarch et Rachad Fattal, tous deux d'origine marocaine, de rejoindre le camp de l'équipe nationale espagnole des moins de 20 ans en préparation pour la Coupe du Monde, selon le journal «Marca».

Les deux joueurs, qui comptent parmi les étoiles montantes de l'équipe Castilla, participeront au camp d'entraînement qui se tiendra en France sous la supervision de l'entraîneur Paco Gallardo. Cette initiative s'inscrit dans les efforts de la Fédération espagnole de football pour reproduire le succès de Lamine Yamal.

L'équipe nationale espagnole des moins de 20 ans se prépare pour la Coupe du Monde, qui aura lieu au Chili du 27 septembre au 19 octobre. «La Roja» vise à remporter le titre pour la deuxième fois de son histoire, après avoir décroché la victoire pour la première fois en 1999, espérant entrer dans le tournoi en pleine forme.

L'équipe espagnole commencera son parcours dans le tournoi en affrontant l'équipe nationale marocaine le 28 septembre au Stade National de Santiago du Chili.