Eurowings : De nouveaux vols vers le Maroc depuis l'Allemagne et l'Autriche cet hiver

La compagnie aérienne allemande Eurowings renforce ses dessrtes vers le Maroc pour la saison hivernale 2025/26, avec de nouvelles liaisons et une augmentation des fréquences. À partir de fin octobre, deux vols hebdomadaires vers Marrakech au départ de Hanovre, Salzbourg et Stuttgart seront prévus, avec un renforcement de la liaison Düsseldorf–Marrakech de deux à trois vols par semaine.

Eurowings maintiendra également deux vols hebdomadaires de Cologne/Bonn vers Fès, ainsi que ceux vers Agadir au départ de Düsseldorf et Stuttgart.

La compagnie a précédemment annoncé son intention d'ouvrir une nouvelle liaison reliant Prague à Marrakech, le 8 novembre.

D'une fréquence de deux fois par semaine, cette liaison sera assurée tout au long de la saison hivernale jusqu'en mars 2026, avec une pause entre le 3 janvier et le 15 février. Elle sera opérée par un Airbus A320 d'une capacité de 180 passagers.