Tunnel Maroc-Espagne : Vodafone partenaire clé pour les télécommunications

Le Maroc et l'Espagne ont signé un contrat de partenariat avec l'entreprise britannique Vodafone, pour les services de communication vocale et de transmission de données nécessaires à l'équipe de planification supervisant le projet de tunnel reliant les deux pays voisins.

Selon le journal espagnol AS, un budget annuel de 24 461 euros a été alloué pour deux ans, soit environ 29 589 euros taxes comprises, pour couvrir les coûts de l'équipement et des services requis. Vodafone a été la seule entreprise soumissionnaire.

Dans le volet technique, l'entreprise britannique est tenue de fournir une vitesse de connexion symétrique de 1 gigabit par seconde, avec un système de support automatique, en plus d'un ensemble d'adresses IP publiques pour permettre des communications sécurisées via des réseaux privés virtuels (VPN). Elle assurera aussi les services de communication d'entreprise et un système de surveillance fonctionnant 24h/24 et 7j/7.

Le contrat prévoit également que Vodafone soit responsable du traitement de toute défaillance potentielle en mettant en œuvre un suivi d'urgence complet, en effectuant une maintenance préventive et corrective, avec la possibilité d'augmenter la capacité jusqu'à 50% concernant les lignes et services du projet.

Le projet du tunnel sous-marin entre les deux rives est resté au point mort, depuis la signature de l'accord bilatéral en la matière, le 24 octobre 1980. Mais la situation a changé en avril 2023, lorsque les deux pays ont officiellement relancé l'initiative.

Le chantier bénéficie désormais d'un fort soutien financier. Le budget de l'entreprise publique espagnole SECEGSA, responsable des études de faisabilité, a connu une augmentation significative, passant de la gestion d'un montant ne dépassant pas 100 000 euros en 2022 à plus de 4,7 millions d'euros en 2024, en partie grâce au soutien du mécanisme de relance et de résilience de l'Union européenne.

Le tunnel sera dédié uniquement aux trains, excluant l'option pour les voitures. La longueur totale sera de 60 kilomètres, dont 28 kilomètres sous la mer, ce qui en fera l'un des plus longs tunnels du monde. Il devancera celui de la Manche, qui relie la France et le Royaume-Uni (50,5 km).