Brève

Des recherches en cours après la chute d'un passager entre Tanger et Tarifa

Publié Temps de lecture: 1'
DR

Un passager a été signalé disparu d'un bateau entre Tanger et Tarifa, ce qui a donné lieu à une opération de recherche à grande échelle impliquant un hélicoptère et des unités de sauvetage espagnoles.

Malgré les efforts qui se sont poursuivis jusqu'aux premières heures de la veille, les équipes de secours n'ont pas réussi à trouver la moindre trace de la personne disparue. Pendant ce temps, les unités aériennes et maritimes continuent de ratisser la mer, selon des sources médiatiques.

Parallèlement, les autorités ont lancé une enquête pour déterminer les circonstances de l'incident, alors que des spéculations circulent sur une chute accidentelle ou la possibilité d'un acte délibéré de la part du passager.

