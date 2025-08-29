En l’absence d’un chef désigné, la zaouïa Boutchichiya reporte son forum sur le soufisme

Trois semaines après le décès de Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich, la zaouïa n'a toujours pas désigné de nouveau guide. Les deux fils du défunt, Mounir et Mouad, se disputent la succession. Le conflit reste pour l'instant irrésolu.

Dans ce climat d'incertitude autour de la direction future, la zaouïa a annoncé, ce jeudi 28 août, le report à une date ultérieure de la «Rencontre mondiale du soufisme», initialement prévue du 1er au 6 septembre à Madagh, le siège de la Tariqa. Officiellement, le décès du cheikh Jamal Eddine Al Qadiri Boutchich, survenu le 9 août, est invoqué comme la principale raison de cet ajournement de la 20e édition de l'événement, habituellement placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI.

Depuis son lancement en 2005, la présidence de ce forum a été confiée à Mounir, le fils aîné de Jamal Eddine, qui fait partie des prétendants à la direction de la zaouïa.

Pour rappel, le roi avait reçu, le 20 janvier 2017, feu Jamal Eddine au palais royal de Casablanca, où il était venu présenter ses condoléances suite au décès de son père, Hamza Al Qadiri Boutchich, survenu le 18 janvier 2017. Cette audience avait été perçue comme une bénédiction royale.