Royal air Maroc devient transporteur officiel de la Biennale de São Paulo

La compagnie nationale Royal air Maroc (RAM) sera le transporteur officiel de la 36e Biennale de São Paulo, principal événement d'art contemporain en Amérique latine qui se tiendra du 6 septembre 2025 au 11 janvier 2026.

Un communiqué de la représentation de la RAM au Brésil indique que ce partenariat inédit positionne la compagnie aérienne marocaine comme un lien logistique et culturel entre l'Afrique, le Brésil et les autres pays du Sud.

La même source ajoute que la RAM, qui a repris ses activités au Brésil il y a huit mois, sera chargée du transport des artistes et des œuvres participant à l'exposition, facilitant ainsi la logistique de cet événement.

Ce partenariat est à la fois opérationnel et stratégique, poursuit-on : l’édition 2025, qui se tient sous le slogan «Tous les voyageurs ne parcourent pas les routes – De l’humanité comme pratique», rassemble des artistes de divers horizons et offre une perspective internationale mettant en valeur les pays du Sud, avec une présence significative d’artistes de renommée mondiale originaires d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie.

Le parrainage de la Biennale s'inscrit dans le cadre des activités institutionnelles de la RAM, qui soutient depuis des années des festivals de cinéma, de musique et d'art contemporain dans le cadre d'une stratégie de soft power et de rapprochement entre les cultures du Sud.