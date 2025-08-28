Bovins domestiques : Un projet de décret suspend le droit d'importation

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a adopté le projet de décret 2.25.720 portant suspension de la perception du droit d'importation applicable aux bovins domestiques. Présenté par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Ahmed Bouari, au nom du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, ce projet de décret vise à relever le quota d’importation prévu par la loi de finances 60.24 au titre de l’année budgétaire 2025.

Le but est d’assurer l’approvisionnement continu du marché national en viandes rouges, ainsi que de contribuer à la reconstitution du cheptel national, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l’issue du Conseil.