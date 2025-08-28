Menu
Maroc : L’inspecteur général des FAR s’entretient avec le commandant de la force MINURSO

Dans le cadre des rencontres périodiques entre les Forces armées royales et la Mission des Nations unies dans les provinces Sud du royaume, le général de corps d’armée, Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la zone sud, a reçu, jeudi au siège de l’état-major de la zone sud à Agadir, le général de division MD Fakhrul Ahsan, commandant la force MINURSO.

Cette rencontre a été l’occasion pour échanger sur les activités de la mission et la coordination entre les deux parties dans les domaines opérationnels, sécuritaire, de déminage et de soutien logistique, indique un communiqué de l’état-major général des FAR.

Benoona
Date : le 28 août 2025 à 19h03
N’oublions pas que notre plus gros problème, c’est que nous n’avons pas l’argent de l’Algérie. Nous travaillons dur pour gagner notre vie, alors qu’en Algérie, il suffit de creuser un trou pour que le gaz et le pétrole jaillissent à la surface. Même le Sénégal et la Mauritanie sont aujourd’hui des pays producteurs de pétrole… mais pas nous. Shi na7s lah i7fad msallat 3lina. Si nous avions eu les ressources naturelles de l’Algérie, la guerre aurait pu se terminer il y a 50 ans.
 Anfa_Lion à écrit:
Exactement, si on dépasse cette date de fin octobre 2025 et que la MINURSO est renouvelée et le statut quo maintenu c'est une catastrophe. Nous avons toutes les planètes (les pays et les présidents) alignés pour nous supporter et si on rate cette fenêtre de tir il faudra attendre encore 50 ou peut-être 500 ans. Après cette date et à partir de fin 2026, les présidents changeront, les membres non permanents à l'ONU aussi, et tout les pays seront concentrés sir leurs propre campagnes électorales et le Maroc sera vite oublié. Wa ghir lah i ster i safi...
Anfa_Lion
Date : le 28 août 2025 à 18h53
Exactement, si on dépasse cette date de fin octobre 2025 et que la MINURSO est renouvelée et le statut quo maintenu c'est une catastrophe. Nous avons toutes les planètes (les pays et les présidents) alignés pour nous supporter et si on rate cette fenêtre de tir il faudra attendre encore 50 ou peut-être 500 ans. Après cette date et à partir de fin 2026, les présidents changeront, les membres non permanents à l'ONU aussi, et tout les pays seront concentrés sir leurs propre campagnes électorales et le Maroc sera vite oublié. Wa ghir lah i ster i safi...
 Benoona à écrit:
Beaucoup rêvaient que c’était la fin de la MINURSO. Ils ont ignoré le régime algérien, ils ont cru que c’était fini. Moi, je dis non. Chengriha est en train de gagner. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi : Nous avons les États-Unis avec nous, Israël avec nous, les Britanniques, les Allemands, les Hollandais, les Espagnols… et pourtant, rien ne change. Gutierrez continue de parler d’autodétermination. C’est catastrophique. Ce n’est pas une victoire, c’est une défaite déguisée. Quand vous avez Trump et Israël à vos côtés, et que vous êtes encore en difficulté, il y a un problème. Un gros problème. Nous faisons quelque chose de mal. Si nous ratons cette opportunité, c’est fini. Nous n’aurons jamais une administration comme celle de Trump pour nous soutenir. En octobre, l’ONU renouvellera le mandat de la MINURSO. L’année suivante, la même mascarade. Trump perdra intérêt. Et nous ? Nous devrons nous battre encore 50 ans. Cinquante ans ! C’est maintenant ou jamais. Je refuse de vous chanter nos “grandeurs” pendant que l’ONU nous humilie avec sa rhétorique sur l’autodétermination. Le minimum que nous pouvons faire serait de supprimer ce mot, ce foutu mot, et nous n’en sommes même pas capables. Peu importe combien de pays “nous soutiennent”, ça ne sert à rien si nous n’agissons pas.
Benoona
Date : le 28 août 2025 à 18h33
Beaucoup rêvaient que c’était la fin de la MINURSO. Ils ont ignoré le régime algérien, ils ont cru que c’était fini. Moi, je dis non. Chengriha est en train de gagner. Et laissez-moi vous expliquer pourquoi : Nous avons les États-Unis avec nous, Israël avec nous, les Britanniques, les Allemands, les Hollandais, les Espagnols… et pourtant, rien ne change. Gutierrez continue de parler d’autodétermination. C’est catastrophique. Ce n’est pas une victoire, c’est une défaite déguisée. Quand vous avez Trump et Israël à vos côtés, et que vous êtes encore en difficulté, il y a un problème. Un gros problème. Nous faisons quelque chose de mal. Si nous ratons cette opportunité, c’est fini. Nous n’aurons jamais une administration comme celle de Trump pour nous soutenir. En octobre, l’ONU renouvellera le mandat de la MINURSO. L’année suivante, la même mascarade. Trump perdra intérêt. Et nous ? Nous devrons nous battre encore 50 ans. Cinquante ans ! C’est maintenant ou jamais. Je refuse de vous chanter nos “grandeurs” pendant que l’ONU nous humilie avec sa rhétorique sur l’autodétermination. Le minimum que nous pouvons faire serait de supprimer ce mot, ce foutu mot, et nous n’en sommes même pas capables. Peu importe combien de pays “nous soutiennent”, ça ne sert à rien si nous n’agissons pas. Jusqu’à présent, personne n’a déterminé ni défini le mot “autodétermination”. Le Maroc a essayé de le définir à sa manière, selon ses intérêts, mais jusqu’ici aucun progrès n’a été fait. L’ONU n’est pas prête à contrarier l’Algérie, car il n’est dans l’intérêt de personne de voir la fin de la guerre, peu importe ce qu’on nous dit. Tout est une question d’intérêts. Extrait du Rapport du Secrétaire général
