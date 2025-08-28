Menu
Brève

Le Tribunal de première instance de Rabat refuse la libération provisoire d’Ibtissam Lachgar

Mercredi soir, le tribunal de première instance de Rabat a refusé la demande de libération provisoire formulée par la défense de l'activiste Ibtissam (Betty) Lachgar.

Les avocats de Betty Lachgar, qui la représentent face à des accusations d'«atteinte à la divinité», avaient soumis une demande de libération provisoire, arguant de la dégradation de son état de santé. Atteinte d'un cancer, elle a besoin d'une intervention chirurgicale urgente sur sa main gauche semi-prothétique, initialement prévue pour septembre.

Lors de l'audience d'hier, ses trois avocats ont souligné que son médecin traitant avait averti qu'un retard dans cette opération pourrait entraîner l'amputation de la partie restante de sa main.

Pour rappel, Ibtissam Lachgar a été arrêtée le 10 août à Rabat, après avoir publié sur les réseaux sociaux une photo où elle portait un t-shirt arborant une phrase jugée blasphèmatoire.

