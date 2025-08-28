Menu
Brève

French Montana fiancé à Sheikha Mahra, fille de l’Emir de Dubaï

Publié
DR

Le rappeur marocain French Montana est officiellement fiancé à Sheikha Mahra bint Mohammed ben Rachid Al Maktoum, fille de l'Emir de Dubaï et Premier ministre des Émirats arabes unis. Un représentant a confirmé à TMZ Hip Hop jeudi que le couple s'était fiancé en juin lors de la Fashion Week de Paris, peu après que l'artiste soit apparu sur le podium.

Les deux, qui ont été aperçus ensemble depuis 2024 à Dubaï, au Maroc et à Paris, n'ont pas encore annoncé de date de mariage. Les familles des deux côtés seraient «ravies» de cette union.

Plus récemment, le couple a été vu à Marrakech et à Bouznika, profitant de leurs vacances d'été.

Les fiançailles surviennent un an après que Sheikha Mahra, âgée de 31 ans, ait abruptement annoncé son divorce de son premier mari.

Citron pavot7
Date : le 28 août 2025 à 17h48
Tout ce que j'ai retenu de l'article c'est: French Montana, rappeur, Dubaï, Fashion week, Marrakech.. tout ça est magnifique en ces temps de fin de monde. Ou alors je vieillis Ill
MohamedAliMoY
Date : le 28 août 2025 à 17h30
Mabrouk,EAU & MA !!
Dernière modification le 28/08/2025 17:48
