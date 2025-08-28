Le jeune défenseur marocain Driss Ait Cheikh signe avec le F.C. Copenhague

À 17 ans, le défenseur marocain Driss Ait Cheikh s'apprête à rejoindre le F.C. Copenhague en juillet 2026, lorsqu'il aura 18 ans, a confirmé cette semaine le club danois.

«Nous sommes ravis que Driss rejoigne le F.C. Copenhague à partir de l'été 2026. C'est un joueur que nous suivons depuis longtemps et en qui nous voyons un grand potentiel», a déclaré Mikkel Køhler, responsable du recrutement au F.C. Copenhague.

«Avec Driss Ait Cheikh, nous apportons un grand talent défensif au club, doté de solides capacités physiques et techniques et d'une grande volonté de progresser chaque jour, et nous avons hâte de travailler avec lui à Copenhague», a-t-il ajouté.

Né à Kénitra, Ait Cheikh fera le saut depuis le Chippo FC Mehdia, l'académie fondée par l'ancien international marocain Youssef Chippo, où il a été formé. Sur Instagram, le Chippo FC a célébré ce transfert comme une «réalisation historique».

L'académie a salué Ait Cheikh comme «une nouvelle étoile du football marocain née au sein de nos murs, s'envolant désormais vers les horizons des meilleurs clubs européens». «Driss a prouvé que tous les rêves sont réalisables grâce à la persévérance, au sérieux, au travail acharné et à l'ambition», a ajouté l'établissement.

Avant son départ pour le Danemark, son premier contrat professionnel, Driss Ait Cheikh rejoindra l'équipe nationale du Maroc des moins de 17 ans, en préparation au Mondial U17 au Qatar en novembre prochain.

Le jeune footballeur a joué un rôle clé dans la victoire historique du Maroc à la Coupe d'Afrique des nations (CAN U17) plus tôt cette année, après avoir battu le Mali en finale.