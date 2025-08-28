Après le viol à Moulay Abdallah Amghar, des associations appellent à interdire les nuitées sous tente durant les moussems

Après les révélations sur le viol collectif d'un mineur au moussem Moulay Abdellah Amghar d'El Jadida, le Réseau Doukala des associations non-gouvernementales a appelé le ministère de l'Intérieur à interdire les nuitées sous tentes sur les sites des moussems dans la région. Ils soutiennent que cette pratique est devenue un «foyer de déviation morale, d'exploitation des corps des enfants et des mineurs, et de propagation de la prostitution sous toutes ses formes», en plus de provoquer des «accidents de la route mortels dus au chaos et à la surpopulation, ainsi que des incidents de vol et de violence».

Le communiqué publié par le réseau, qui regroupe des dizaines d'associations, a souligné que la mise en place de milliers de tentes de fortune à l'intérieur et à l'extérieur des sites de moussems, parfois pendant plus de 13 jours, représente un danger pour les riverains et les visiteurs. L'environnement et l'image de la région en sont affectés, d'autant que ces pratiques sont liées chaque année à des scandales et à des incidents violents médiatisés.

Le réseau a apprécié les efforts des autorités locales et de sécurité pour maintenir l'ordre public, mais il a également tenu les parties organisatrices pour responsables «manquements aux contrôles réglementaires et aux exigences de protection». Ils ont appelé à une réforme profonde de la manière dont ces événements sont organisés, afin de préserver la dignité humaine et l'identité de la région.

Le réseau a également condamné ce qu'il considère comme une exploitation politique et électoraliste des espaces de moussems, outre l'utilisation de symboles «étranges» tels que l'«hexagramme». La structure a exhorté les autorités à écouter les doléances des résidents et des visiteurs dans ce sens.

Le réseau a conclu en appelant à une organisation optimale du moussem Moulay Abdellah Amghar, qui est l'un des plus anciens événements culturels au Maroc. Pour eux, il devrait de refléter une image positive de la culture marocaine authentique.