Brève

Éliminatoires Mondial 2026 : Walid Regragui dévoile la liste des convoqués face au Niger et à la Zambie

Publié Temps de lecture: 1'
DR

Le sélectionneur national, Walid Regragui a annoncé, ce jeudi, la liste des joueurs convoqués en préparation des éliminatoires africaines pour le Mondial 2026.

Pour la première fois, la liste inclut la présence du gardien de l'équipe locale marocaine, El Mehdi Al Harrar, ainsi que Neil El Aynaoui, récemment transféré à l'AS Roma.

La sélection des gardiens de but comprend Yassine Bounou, Munir M'hamedi et El Mehdi Al Ahrar. La liste des défenseurs inclut Achraf Hakimi, Omar El Hilali, Mohamed Chibi, Jawad El Yamiq, Achraf Dari, Nayef Aguerd, Adam Massina, Souffian El Karouani et Youssef Belamri.

En milieu de terrain figurent Azzedine Ounahi, Bilal El Khannous, Ismail Saibari, Oussama El Azzouzi, Sofyan Amrabat, Neil Aynaoui et Ilias Ben Seghir.

Les attaquants sont Brahim Diaz, Ilias Akhomach, Youssef En-Nesyri, Ayoub El Kaabi, Marouane Saadi, Chamseddine Talbi et Amine Adli.

L'équipe marocaine affrontera le Niger le 5 septembre au Complexe Moulay Abdellah. Elle se rendra à Lusaka pour affronter la Zambie, le 9 septembre.

Le Maroc a besoin d'un seul point lors de ces deux matchs pour assurer sa troisième qualification consécutive pour le Mondial.

mehdiamine
Date : le 28 août 2025 à 14h10
Ounahi et Belamri sont les intrus dans cette sélections aucun des deux n’a le niveau.
Benoona
Date : le 28 août 2025 à 13h36
Rahimi, auteur d’une Coupe du monde des clubs très décevante, a logiquement été écarté de la sélection. En revanche, le retour d’Akhomach constitue une bonne nouvelle. Souffian El Karouani, dont l’attitude avait suscité la polémique lorsqu’il avait été surpris en train de rire pendant l’hymne national, est lui aussi rappelé. On peut toutefois s’interroger sur la présence persistante d’El Yamiq dans le groupe. Quant à Marouane Saadi, méconnu du grand public, difficile de comprendre en quoi il serait supérieur à un joueur comme Igamane. Enfin, Neil Aynaoui, après avoir constaté qu’il n’entrait pas dans les plans de Didier Deschamps avec l’équipe de France, a finalement opté pour défendre les couleurs du Maroc. Il reste cependant à déterminer s’il saura s’imposer au plus haut niveau. Good luck everyone et Dima Maghrib!
