Éliminatoires Mondial 2026 : Walid Regragui dévoile la liste des convoqués face au Niger et à la Zambie

Le sélectionneur national, Walid Regragui a annoncé, ce jeudi, la liste des joueurs convoqués en préparation des éliminatoires africaines pour le Mondial 2026.

Pour la première fois, la liste inclut la présence du gardien de l'équipe locale marocaine, El Mehdi Al Harrar, ainsi que Neil El Aynaoui, récemment transféré à l'AS Roma.

La sélection des gardiens de but comprend Yassine Bounou, Munir M'hamedi et El Mehdi Al Ahrar. La liste des défenseurs inclut Achraf Hakimi, Omar El Hilali, Mohamed Chibi, Jawad El Yamiq, Achraf Dari, Nayef Aguerd, Adam Massina, Souffian El Karouani et Youssef Belamri.

En milieu de terrain figurent Azzedine Ounahi, Bilal El Khannous, Ismail Saibari, Oussama El Azzouzi, Sofyan Amrabat, Neil Aynaoui et Ilias Ben Seghir.

Les attaquants sont Brahim Diaz, Ilias Akhomach, Youssef En-Nesyri, Ayoub El Kaabi, Marouane Saadi, Chamseddine Talbi et Amine Adli.

L'équipe marocaine affrontera le Niger le 5 septembre au Complexe Moulay Abdellah. Elle se rendra à Lusaka pour affronter la Zambie, le 9 septembre.

Le Maroc a besoin d'un seul point lors de ces deux matchs pour assurer sa troisième qualification consécutive pour le Mondial.