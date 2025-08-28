La vague de chaleur inflige des pertes significatives à la culture de l'avocat au Maroc

Cette année, la culture de l'avocat au Maroc a été durement touchée par deux vagues de chaleur successives. Selon une déclaration rapportée par Fresh Plaza, Ahmed Boulejd, directeur général de l'Entrepôt Frigorifique Lexus, a affirmé : «J'ai visité plusieurs exploitations et échangé avec des producteurs dans différentes régions. Les dégâts sont réels et importants, avec des pertes estimées à environ 80 000 tonnes.»

Cependant, il a assuré qu'il n'y aurait pas de pénurie, car les volumes finaux devraient être comparables à ceux de l'année dernière, ou légèrement inférieurs, entre 95 000 et 100 000 tonnes. Cette stabilité est due aux nouvelles plantations mises en place il y a deux ou trois ans, qui commencent à produire.

Boulejd a également souligné les disparités géographiques des pertes au Maroc : «Je ne pense pas que les responsables de l'Association des producteurs d'avocats de la région du Gharb exagèrent les pertes ; ils ont été les plus touchés, principalement à cause de l'emplacement de leurs fermes. De plus, les avocatiers de cette région sont souvent plus âgés, certains ayant plus de dix ans, ce qui les rend plus vulnérables aux vagues de chaleur. En revanche, les exploitations proches de la côte ou dans la région de Larache ont été moins affectées.»

Il a accusé les intermédiaires de gonfler les chiffres des pertes, «exploitant les vagues de chaleur pour faire pression sur les prix et les augmenter. Ils ont intérêt à ce que les agriculteurs retardent la récolte pour créer une tension sur le marché et augmenter leurs marges bénéficiaires.»

Boulejd n'a pas écarté la possibilité d'un début de campagne avec des prix plus élevés que l'année précédente. «Malgré la disponibilité du fruit, (...) nous observons déjà des augmentations de 15 % à 20 % du prix au kilogramme sur l'arbre par rapport à la même période l'année dernière. Les pertes subies par les producteurs et la pression qu'ils subissent expliquent cette hausse. Cependant, une fois la campagne officiellement lancée, le marché devrait se stabiliser.»