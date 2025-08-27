Marsa Maroc : le chiffre d'affaires bondit de 14,5 % au 1er semestre 2025

Marsa Maroc a enregistré une hausse de 8 % du trafic de marchandises, atteignant 33,6 millions de tonnes au 30 juin 2025, grâce à une croissance dans tous les segments. Le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 14,5 %, atteignant 2,84 milliards de dirhams, soutenu par une activité accrue et des services logistiques supplémentaires, selon le rapport financier trimestriel de l'entreprise.

Le trafic de conteneurs a augmenté de 4 % en transbordement, atteignant 854 831 EVP, et de 8 % pour les volumes domestiques, avec 651 139 EVP. Le trafic de vrac a également connu une hausse, avec une augmentation de 8 % pour les vracs liquides et de 5 % pour les marchandises solides. Par ailleurs, le trafic de nouveaux véhicules a explosé de 51 %, grâce à 15 264 unités traitées en transbordement.

En mars, le consortium «Boluda Towage France SAS – Marsa Maroc» a décroché une licence de 20 ans pour les services de remorquage et d'assistance à Nador West Med. Le groupe a également lancé un plan d'investissement quinquennal de 4 milliards de dirhams pour Casablanca et Jorf Lasfar, visant à moderniser les infrastructures et à étendre les flottes d'équipements.

Durant le premier semestre 2025, Marsa Maroc a investi 1,29 milliard de dirhams, principalement dans les superstructures et équipements des terminaux à conteneurs de Nador West Med. Au 30 juin, la dette nette s'élevait à –492 millions de dirhams, avec 1,63 milliard de dirhams d'emprunts compensés par 2,12 milliards de dirhams en réserves de trésorerie.