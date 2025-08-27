Melilla critique l'UE pour le financement du port de Nador West Med

Le gouvernement de Melilla a vivement critiqué l'Union européenne pour son soutien financier à la construction du port de Nador West Med. Daniel Ventura, troisième vice-président et conseiller chargé de l'environnement, a déclaré à propos de l'UE : «Ils nous imposent tous les obstacles possibles, tandis qu'ils ne mettent aucune barrière devant le Maroc.»

Le conseiller a mis en lumière le soutien financier de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), qui a accordé trois prêts pour le projet de ce port majeur à Nador, le dernier en date s'élevant à 110 millions d'euros en mars.

Lors d'une conférence de presse, il a également souligné que certains déchets présents dans les eaux de Melilla proviennent du port de Nador, situé à la frontière avec l'enclave espagnole. Ventura a salué le travail des équipes de nettoyage, qui œuvrent toute l'année pour surveiller et gérer les déchets solides pouvant être déversés vers ces zones côtières.