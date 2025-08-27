Mondial 2026 : La billetterie accessible prioritairement aux porteurs de cartes Visa

Les détenteurs de cartes Visa bénéficieront d’un accès anticipé exclusif pour réserver leurs billets aux Mondial 2026. Ils pourront en effet postuler, du 10 au 19 septembre, pour participer au tirage au sort de l’avant-vente exclusive avec Visa. Selon un communiqué du leader mondial des paiements numériques, il s’agit d’un «processus de sélection aléatoire offrant aux participants choisis la possibilité d’acheter des billets avant l’ouverture officielle des ventes des tickets».

La même source indique que les détenteurs de cartes Visa intéressés «devront créer un identifiant FIFA pour participer à ce tirage et sort». Les sélectionnés parmi eux «seront notifiés par email à partir du 30 septembre au plus tôt et se verront attribuer un créneau horaire en octobre, pour acheter les billets disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi».

Méthode de paiement officielle pour la billetterie FIFA, «Visa sera la seule méthode de paiement acceptée durant la période d’achat en prévente», ajoute-t-on.

Le premier tirage au sort des préventes a été annoncé récemment au Visa Payments Vault à Washington D.C.. Des responsables des pays hôtes (Canada, Mexique, États-Unis) s’y sont réunis «pour célébrer la collaboration trilatérale et le pouvoir unificateur du sport lors de la réception Visa FIFA World Cup 26™».

En savoir plus sur le tirage au sort des préventes Visa : https://www.fifa.com/fr/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/articles/tirage-prevente-visa-ouverture-billetterie-coupe-du-monde-2026.