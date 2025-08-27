Azilal : Un bus transportant un cortège de mariage se renverse en faisant 20 blessés

Vingt personnes ont été blessées, dont six grièvement, lorsqu'un bus transportant des invités à un mariage s'est renversé mardi soir à Zaouiat Ahansal, dans la province d'Azilal, selon des sources médiatiques.

Les témoignages indiquent que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule, ce qui a provoqué une sortie de route. Les autorités locales, des membres de la Gendarmerie royale et des services de Protection civile ont été dépêchés sur les lieux. Les blessés ont été transportés à l'hôpital régional d'Azilal pour y recevoir les soins nécessaires.