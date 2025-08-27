Menu
Azilal : Un bus transportant un cortège de mariage se renverse en faisant 20 blessés

Publié Temps de lecture: 1'
Vingt personnes ont été blessées, dont six grièvement, lorsqu'un bus transportant des invités à un mariage s'est renversé mardi soir à Zaouiat Ahansal, dans la province d'Azilal, selon des sources médiatiques.

Les témoignages indiquent que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule, ce qui a provoqué une sortie de route. Les autorités locales, des membres de la Gendarmerie royale et des services de Protection civile ont été dépêchés sur les lieux. Les blessés ont été transportés à l'hôpital régional d'Azilal pour y recevoir les soins nécessaires.

Berkshire
Date : le 28 août 2025 à 11h34
Souvent les infos d’accidents au Maroc sont accomoagnés de “le conducteur a perdu le contrôle du véhicule” !!!! On se demande sui contrôle qui, la machine ou l’homme. Bref, encore et toujours les mêmes “patterns” d’accidents et toujours dans cette même région d’Azilal: des véhicules transportant des personnes comme du bétail largement au delà de la capacité du véhicule et au delà des places assurées (quand le véhicule est assuré), et bien entendu aucun responsable ne se présente sur les lieux pour rassurer, s’assurer du bon déroulement des secours etc …. L’hécatombe va continuer, aucune leçon à tirer … circulez y a rien à voir ce ne sont sue des pauvres du Maroc “inutile”.
