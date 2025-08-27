Benkirane critique Le Monde et Jabaroot DZ et défend la monarchie marocaine

Abdelilah Benkirane, secrétaire général du Parti de la justice et du développement, a pris la parole pour répondre à la polémique suscitée par une série d'articles du journal français Le Monde sur le roi du Maroc, Mohammed VI, ainsi qu'aux allégations du compte du hacker Jabaroot DZ, qui prétend révéler des informations sur des responsables marocains.

Dans un message vidéo diffusé tôt le mercredi 27 août 2025, Benkirane a déclaré : «En tant que Marocains, nous devons savoir comment gérer ces articles et rumeurs provenant de telles sources ou d'autres.»

Il a ajouté qu'en tant que citoyen, ancien Premier ministre et leader du Parti de la justice et du développement, il est conscient «qu'il y a des questions sérieuses qui doivent être mises en lumière, et par conséquent, le peuple doit comprendre ces problèmes et agir correctement».

Benkirane a accusé le journal français Le Monde de vouloir «semer le doute dans la relation entre le peuple et le roi», affirmant que «les Marocains ont toujours été loyaux envers leurs rois.» Il a expliqué que «par le passé, il y a également eu des tentatives de complot contre nos rois et des tentatives de coup d'État, mais la vigilance du peuple les a toutes déjouées, empêchant ainsi l'effondrement de notre État, grâce à la confiance du peuple envers ses rois».

Il a décrit Le Monde comme «hostile au Maroc, ce qui a toujours été son approche, et aujourd'hui nous le voyons parler comme si nous étions dans les dernières étapes du règne de Sa Majesté le Roi». S'adressant au journal, il a dit : «Cette monarchie est détenue par les Marocains depuis 12 siècles», en le questionnant : «Pourquoi vous immiscez-vous dans ces affaires ?» Il a ajouté que «Sa Majesté le Roi remplit tous ses devoirs», exhortant le journal à «se concentrer sur vos propres problèmes».

Benkirane a également appelé les citoyens marocains à ne pas croire ce que ce journal ou d'autres publient, disant : «Fermez vos oreilles à ces absurdités et ne prêtez pas attention aux conspirations.»

Benkirane fustige le hacker Jabaroot DZ

Concernant ce que Jabaroot DZ a rapporté au sujet d'une prétendue menace d'empoisonnement du prince héritier, le secrétaire général du PJD a déclaré : «Le prince héritier est l'espoir des Marocains pour une amélioration continue à l'avenir».

«S'ils avaient de bonnes intentions, ils auraient dû transmettre ce qu'ils disent directement à Sa Majesté le Roi, au lieu de semer le doute parmi le peuple sur leur roi, leurs institutions et leurs établissements.» Abdelilah Benkirane

Benkirane a conclu ses remarques sur un conseil : «Si rien ne vous parvient du palais royal, fermez la porte à ces rumeurs, et tout ce que vous devez savoir vous parviendra directement et officiellement du palais royal.»