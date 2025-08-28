Sommet de la SACD : Les alliés du Maroc ont croisé le fer avec les amis du Polisario

Le dernier sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), tenu le 17 août à Madagascar, a été marqué par des «accrochages» concernant le soutien de l’organisation au Polisario, a révélé ce mercredi Africa Intelligence.

Les alliés du Maroc au sein de ce bloc régional, dirigés par le roi Mswati III d’Eswatini, le Premier ministre mauricien Navinchandra Ramgoolam et le président malgache Andry Rajoelina, ont tenté de contrer l’initiative des dirigeants de l’Afrique du Sud, du Zimbabwe, du Mozambique et de la présidente de la Namibie, qui souhaitaient exprimer un soutien affirmé de la SADC au Front Polisario.

Les partisans de Rabat ont fait valoir que «la question dépassait le cadre régional, comportant des risques financiers ou, pour Madagascar, des considérations diplomatiques et économiques liées à Rabat», rapporte le média francophone.

Finalement, la pression des soutiens du Polisario a prévalu. Le paragraphe 15 du communiqué conjoint souligne que «le Sommet a réitéré sa solidarité avec le peuple du Sahara occidental dans sa quête d’autodétermination. À cet égard, il a salué la signature de l'accord entre la SADC et le Sahara occidental/République arabe sahraouie démocratique (RASD)», signé le 2 avril avec le Polisario.

Malgré ce soutien au Polisario, le Maroc a trouvé un nouvel allié au sein de la SADC : Madagascar. «Après la clôture du sommet, le président malgache a discrètement dépêché sa ministre des Affaires étrangères auprès de l’ambassadeur marocain à Antananarivo, Mohammed Benjilany, pour rassurer Rabat», a affirmé Africa Intelligence.

Madagascar a ouvert une ambassade à Rabat le 27 novembre 2024. Sur la question du Sahara, «la République de Madagascar se félicite des efforts sérieux et crédibles du Royaume du Maroc pour avancer vers une résolution» de ce conflit. Cette position a été exprimée dans le communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens du 14 juin 2024 à Rabat entre le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue malgache, Mme Rasata Rafaravavitafika.

Madagascar pourrait rejoindre la République des Comores, la Zambie, Eswatini, la République démocratique du Congo et le Malawi, tous membres de la SADC, qui ont déjà ouvert des consulats à Laâyoune et Dakhla.

Quelques jours avant le sommet de la SADC, le président Cyril Ramaphosa a échoué à convaincre le roi Mswati III d’Eswatini, lors d’une réunion en marge du sommet africain sur l'investissement dans le secteur de l'eau, organisé en Afrique du Sud les 13 et 14 août, de revoir son soutien à la marocanité du Sahara occidental, a confié à Yabiladi une source marocaine proche du dossier.