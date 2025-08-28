Menu
Sahara : Le Polisario et l’Algérie se concertent à Alger avant l’échéance onusienne

Publié Temps de lecture: 1'
Ce mercredi 27 août à Alger, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu «son homologue» du Polisario, Mohamed Yeslem Beissat. Au cœur de leurs discussions figuraient «les évolutions diplomatiques récentes concernant la question du Sahara occidental, à la lumière du dernier rapport du Secrétaire général de l'ONU».

Les deux responsables ont réitéré leur «soutien aux efforts du Secrétaire général de l'ONU et de son Envoyé personnel, visant à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination, conformément aux résolutions internationales», a déclaré le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué. Ce texte a également été relayé par l'agence de presse du Polisario.

Dans son rapport présenté à l’Assemblée générale de l’ONU, Antonio Guterres a appelé «toutes les parties concernées à changer de cap sans délai, avec le soutien de l’ONU et de la communauté internationale, afin de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable».

Pour rappel, Ahmed Attaf et Mohamed Yeslem Beissat s’étaient déjà rencontrés le 27 juillet à Alger, un rendez-vous qui avait eu lieu deux semaines après le soutien de l’ancien président sud-africain, Jacob Zuma, à la marocanité du Sahara occidental.

Boutch
Date : le 28 août 2025 à 13h00
C’est bien, qu’ils se concertent !!!
Tahar_75
Date : le 28 août 2025 à 12h53
En fait il n'y a rien de nouveau dans leur communiqué. C'est toujours le même vieux disque rayé qu'ils repassent. Je crois plutôt qu'ils n'ont rien à foutre et ne savent quoi faire diplomatiquement et politiquement. Ils ne leur reste plus que les magouilles et les mallettes. Hélas c'est le temps des vaches maigres et l'inflation n'a pas épargnée ce dossier, les prix y ont augmenté de façon astronomique. Et en prime ils doivent gérer leurs nombreux dossiers intérieurs, chacun plus merdique que l'autre.
espérons
Date : le 28 août 2025 à 12h10
Il faut m expliquer comment un pays peut avoir 2 ministres des affaires de mahboul
Dernière modification le 28/08/2025 13:00
