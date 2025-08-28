Sahara : Le Polisario et l’Algérie se concertent à Alger avant l’échéance onusienne

Ce mercredi 27 août à Alger, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu «son homologue» du Polisario, Mohamed Yeslem Beissat. Au cœur de leurs discussions figuraient «les évolutions diplomatiques récentes concernant la question du Sahara occidental, à la lumière du dernier rapport du Secrétaire général de l'ONU».

Les deux responsables ont réitéré leur «soutien aux efforts du Secrétaire général de l'ONU et de son Envoyé personnel, visant à permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination, conformément aux résolutions internationales», a déclaré le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué. Ce texte a également été relayé par l'agence de presse du Polisario.

Dans son rapport présenté à l’Assemblée générale de l’ONU, Antonio Guterres a appelé «toutes les parties concernées à changer de cap sans délai, avec le soutien de l’ONU et de la communauté internationale, afin de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable».

Pour rappel, Ahmed Attaf et Mohamed Yeslem Beissat s’étaient déjà rencontrés le 27 juillet à Alger, un rendez-vous qui avait eu lieu deux semaines après le soutien de l’ancien président sud-africain, Jacob Zuma, à la marocanité du Sahara occidental.