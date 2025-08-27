La défense d'Ibtissam Lachgar demande sa libération provisoire pour raisons de santé

L’équipe de défense de l'activiste Ibtissam (Betty) Lachgar, qui a comparu ce mercredi devant le tribunal de première instance pour sa deuxième audience dans le cadre de son procès pour «insulte à l'Islam», a sollicité sa libération provisoire. Cette demande a été rapportée par Hespress.

Composée de trois avocats, la défense a présenté plusieurs arguments pour soutenir cette demande. Ils ont notamment mis en avant la nécessité d'une intervention chirurgicale urgente en septembre sur la main gauche de Betty Lachgar, partiellement prothétique.

Les avocats ont expliqué que le médecin de l'accusée a averti que l'absence pour cette opération pourrait entraîner l'amputation de la partie restante de sa main. De plus, ils ont souligné qu'elle est atteinte d'un cancer et nécessite un suivi médical et psychologique intensif.

Pour rappel, Ibtissam Lachgar a été arrêtée le 10 août à Rabat, après avoir publié sur les réseaux sociaux une photo où elle portait un T-shirt arborant des phrases jugées offensantes envers Dieu.