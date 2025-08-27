Menu
Le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi poursuit à nouveau Hamid El Mahdaoui pour diffamation

Le journaliste Hamid El Mahdaoui, rédacteur en chef du site «Badil», a annoncé que le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a déposé une nouvelle plainte contre lui. Cette action en justice l'accuse d'avoir «publié de manière malveillante des déclarations et des faits mensongers», conformément à l'article 72 de la loi sur la presse et la publication. Dans un post publié sur sa page Facebook, El Mahdaoui a précisé qu'il s'agit de la «cinquième fois» qu'il est poursuivi.

«Le plaignant est à nouveau le ministre de la Justice. Je devrai donc comparaître devant le tribunal le 23 septembre pour quatre affaires simultanées, toutes devant le même juge, dues à quatre plaintes déposées en même temps.»

Il convient de rappeler que le ministre de la Justice avait déjà intenté un procès contre El Mahdaoui, qui avait abouti à une décision de la Cour d'appel de Rabat le 30 juin 2025. Cette décision confirmait la condamnation initiale du journaliste à un an et demi de prison et l'obligeait à verser une indemnité de 150 millions de centimes (1,5 million de dirhams) à Abdellatif Ouahbi. Cette condamnation était liée à des accusations de «diffusion de déclarations et faits mensongers, diffamation, calomnie et insulte publique».

Berkshire
Date : le 27 août 2025 à 21h27
Only in Morocco …. Ils ont hijacké la justice du pays yalateef, et quand la justice d’une nation est touchée cette nation est foutue. Cher Mehdaoui, tu vas certainement purger une peine de prison ferme (et payer des amendes et “dommages”, mais pas de soucis les marocains surtout les MRE t’aideront et aideront ta famille pendant ton incarcération). Mais une fois sorti prend tes enfants et ta brave femme et quitte le pays, ils ne te laisseront jamais faire ton métier, va au Canada ou tout autre pays qui respecte le journalisme et promeut la compétence et le sérieux. Allah ykoun fe3awnek, en tout cas tu as gagné le respect, l’admiration et le soutien des marocains …
Benoona
Date : le 27 août 2025 à 21h13
Je suis contre ce Khain خائن, mais ce Ouahbi est beaucoup plus pire. Il semble détenir une véritable carte blanche pour éliminer l'identité marocaine. Il ne se contente pas de remettre en question certaines traditions ou valeurs culturelles, il agit comme si tout ce qui fait la spécificité du Maroc devait disparaître, comme s’il fallait effacer des siècles d’histoire et de patrimoine. Chaque décision qu’il prend semble guidée par une volonté de diluer ou de remodeler l’âme même du pays, ce qui est profondément inquiétant pour ceux qui tiennent à leur héritage et à leurs racines. Les conséquences d’une telle démarche risquent d’être irréversibles, car il ne s’agit pas seulement de débats politiques ou de choix économiques, mais de l’essence même de l’identité nationale. Il appelle ces criminels, violeurs et voleurs, des enfants que nous devons éduquer et à qui nous devons offrir des soins de santé, ce qui n’est pas offert aux Marocains. Regardez la video. https://www.facebook.com/reel/1725227161429487?mibextid=wwXIfr
Dernière modification le 27/08/2025 21:27
