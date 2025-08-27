Le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi poursuit à nouveau Hamid El Mahdaoui pour diffamation

Le journaliste Hamid El Mahdaoui, rédacteur en chef du site «Badil», a annoncé que le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a déposé une nouvelle plainte contre lui. Cette action en justice l'accuse d'avoir «publié de manière malveillante des déclarations et des faits mensongers», conformément à l'article 72 de la loi sur la presse et la publication. Dans un post publié sur sa page Facebook, El Mahdaoui a précisé qu'il s'agit de la «cinquième fois» qu'il est poursuivi.

«Le plaignant est à nouveau le ministre de la Justice. Je devrai donc comparaître devant le tribunal le 23 septembre pour quatre affaires simultanées, toutes devant le même juge, dues à quatre plaintes déposées en même temps.»

Il convient de rappeler que le ministre de la Justice avait déjà intenté un procès contre El Mahdaoui, qui avait abouti à une décision de la Cour d'appel de Rabat le 30 juin 2025. Cette décision confirmait la condamnation initiale du journaliste à un an et demi de prison et l'obligeait à verser une indemnité de 150 millions de centimes (1,5 million de dirhams) à Abdellatif Ouahbi. Cette condamnation était liée à des accusations de «diffusion de déclarations et faits mensongers, diffamation, calomnie et insulte publique».