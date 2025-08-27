Menu
Connexion Voyages Yabiladies Islam Radio Forum News
﻿
Brève

Hamza Igamane rejoint le club français de Lille

Publié Temps de lecture: 1'
DR

Les Glasgow Rangers et le club français de Lille ont scellé un accord pour le transfert de l'attaquant international marocain Hamza Igamane, qui évoluera désormais dans le championnat français cette saison, rapporte Foot Mercato. Le joueur s'engage avec Lille pour une durée de cinq ans.

À 22 ans, l'attaquant marocain a marqué les esprits la saison dernière avec 49 matchs disputés, 16 buts inscrits et 3 passes décisives à son actif.

Ce transfert, évalué à plus de 10 millions d'euros, permet à Lille de renforcer son attaque avec un deuxième avant-centre aux côtés d'Olivier Giroud. Une acquisition stratégique pour affronter une saison chargée, entre championnat et Ligue Europa.

Soyez le premier à donner votre avis...
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
  Fil Info
  Les articles les plus...
Application Yabiladi News sur IOS
© Yabiladi.com 2002 - 2025 - tous droits réservés | Mentions légales | Paramètres des cookies | Copyright | Publicité | Politique de Confidentialité | Nous contacter