Hamza Igamane rejoint le club français de Lille

Les Glasgow Rangers et le club français de Lille ont scellé un accord pour le transfert de l'attaquant international marocain Hamza Igamane, qui évoluera désormais dans le championnat français cette saison, rapporte Foot Mercato. Le joueur s'engage avec Lille pour une durée de cinq ans.

À 22 ans, l'attaquant marocain a marqué les esprits la saison dernière avec 49 matchs disputés, 16 buts inscrits et 3 passes décisives à son actif.

Ce transfert, évalué à plus de 10 millions d'euros, permet à Lille de renforcer son attaque avec un deuxième avant-centre aux côtés d'Olivier Giroud. Une acquisition stratégique pour affronter une saison chargée, entre championnat et Ligue Europa.