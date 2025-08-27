Le Maroc figure parmi les principaux marchés de la richesse en Afrique avec 7 500 millionnaires

Le Maroc se distingue avec ses 7 500 millionnaires, se classant ainsi parmi les cinq principaux marchés de la richesse en Afrique, aux côtés de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, du Nigeria et du Kenya. C'est ce que révèle l'Africa Wealth Report 2025, récemment publié, qui dresse un panorama des millionnaires, centi-millionnaires et milliardaires à travers le continent, tout en analysant la répartition et la croissance de la richesse privée par pays et par ville.

Le Maroc s'affirme comme l'un des pôles de richesse les plus dynamiques en Afrique, avec une augmentation de 40 % de sa population de millionnaires au cours des dix dernières années. Ce rapport, réalisé par Henley & Partners en collaboration avec New World Wealth, attribue cette ascension à la stabilité politique du pays, à la robustesse de ses secteurs d'exportation et à sa diversification vers les énergies vertes et la technologie.

«Avec l'UE et le Royaume-Uni perdant de leur attrait pour la jet-set mondiale, l'Afrique pourrait bien émerger comme une destination prisée pour les entrepreneurs fortunés. Des signes de cette tendance sont déjà visibles, avec le Maroc, Maurice, la Namibie et les Seychelles qui devraient enregistrer d'importants afflux de richesse cette année», a prédit Andrew Amoils, chef de la recherche chez New World Wealth.

Le Maroc dans le contexte nord-africain

L'Afrique du Nord continue de dominer le paysage de la richesse privée sur le continent, avec le Maroc, l'Égypte et l'Algérie représentant une part significative des millionnaires africains. Tandis que l'Égypte mène avec 14 800 millionnaires, la progression constante du Maroc contraste avec le déclin de 23 % de l'Algérie et la stagnation de la Libye. Le rôle du Maroc en tant que pont entre l'Europe et l'Afrique, renforcé par des politiques commerciales proactives et des investissements dans les infrastructures, en fait une destination de choix pour les investisseurs nationaux et étrangers.

À travers le continent, l'Afrique compte 25 milliardaires, 348 centi-millionnaires et 122 500 millionnaires, un bond impressionnant depuis la fin du XXe siècle lorsque le continent ne comptait qu'une poignée de milliardaires. Au cours de la prochaine décennie, la population de millionnaires en Afrique devrait croître de 65 %, surpassant en termes relatifs l'Europe et les États-Unis.

L'Afrique du Sud reste en tête en matière de richesse, avec 41 100 millionnaires, soit 34 % du total continental. Cependant, Maurice (+63 %), le Rwanda (+48 %) et le Maroc (+40 %) figurent parmi les marchés à la croissance la plus rapide, indiquant un changement dans la création de richesse à travers le continent.

Les grands pôles de richesse comme Johannesburg, Le Cap, Le Caire et Nairobi demeurent dominants, mais Marrakech s'impose désormais comme un point chaud émergent en Afrique, attirant les investisseurs tout comme les vignobles du Cap en Afrique du Sud. En effet, Marrakech a enregistré une augmentation de 67 % de ses résidents à haut revenu net au cours des dix dernières années.

Cependant, les analystes avertissent que l'essor de la classe des millionnaires en Afrique présente à la fois des opportunités et des défis. «La montée de la classe des millionnaires en Afrique est à la fois un signal et un test. Elle indique que malgré les défis, la richesse est créée et retenue sur les marchés clés. Mais elle teste également la capacité du continent à transformer cette croissance de la richesse privée en une transformation économique généralisée», a déclaré Jean Paul Fabri, économiste en chef chez Henley & Partners.