Brève

Éliminatoires Mondial 2026 : Le match Maroc-Niger se jouera à guichet fermé

Publié Temps de lecture: 1'
Le comité d'organisation du match entre le Maroc et le Niger, prévu vendredi 5 septembre 2025 au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, à partir de 20h00, a annoncé que tous les billets disponibles avaient été vendus. De ce fait, la rencontre se déroulera à guichet fermé.

Ce match fait partie des qualifications africaines pour le Mondial 2026. Le Maroc est proche de sa troisième qualification consécutive et la septième de son histoire.

Les Lions de l'Atlas sont en tête du Groupe E avec 15 points, grâce à cinq victoires. Ils sont suivis par la Tanzanie en deuxième place avec 9 points, puis la Zambie (6 pts) et le Niger (6 pts).

Neuf équipes africaines décrocheront leur qualification la Coupe du monde, à partir de ces éliminatoires. Une autre sera issue du barrage intercontinental organisé par la FIFA.

Benoona
Date : le 27 août 2025 à 20h59
Imaginez être Zaki. Voici une nation qu’il a défendue toute sa vie, et sa mission maintenant est de battre le pays qui a fait de lui ce qu’il est, sur son stade nouvellement reconstruit, devant 75 000 Marocains. Je ne voudrais pas être à sa place. Parce que je me connais. Je quitterais simplement. Rien que l’idée de battre mon pays que j’aime tant me tuerait.
