Éliminatoires Mondial 2026 : Le match Maroc-Niger se jouera à guichet fermé

Le comité d'organisation du match entre le Maroc et le Niger, prévu vendredi 5 septembre 2025 au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, à partir de 20h00, a annoncé que tous les billets disponibles avaient été vendus. De ce fait, la rencontre se déroulera à guichet fermé.

Ce match fait partie des qualifications africaines pour le Mondial 2026. Le Maroc est proche de sa troisième qualification consécutive et la septième de son histoire.

Les Lions de l'Atlas sont en tête du Groupe E avec 15 points, grâce à cinq victoires. Ils sont suivis par la Tanzanie en deuxième place avec 9 points, puis la Zambie (6 pts) et le Niger (6 pts).

Neuf équipes africaines décrocheront leur qualification la Coupe du monde, à partir de ces éliminatoires. Une autre sera issue du barrage intercontinental organisé par la FIFA.