Brève

Fès : Arrestation pour prostitution et drogue après des plaintes de voisins

Publié
DR

Le procureur du tribunal de première instance de Fès a décidé de poursuivre un individu ayant des antécédents judiciaires, pour préparation d'un lieu pour la prostitution. Il fait également face à d'autres accusations liées à la facilitation de la consommation de drogues et à l'insulte envers des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.

Selon le journal Assabah, le mis en cause est placé en détention, tandis que  tribunal a accordé à l'accusé une semaine pour désigner un avocat qui assurera sa défense à la barre, le 29 août. Lors de l'audience, les témoignages de témoins précédemment interrogés par la police judiciaire à la direction de la sécurité de Fès seront entendus.

Les enquêtes ont révélé que l'individu utilisait son appartement, près de l'avenue Mohamed V, pour organiser des soirées nocturnes bruyantes. Son arrestation a suivi des plaintes répétées des voisins, conduisant à sa détention au début de la semaine dernière.

Benoona
Date : le 27 août 2025 à 21h52
Je ne comprends pas, je montre juste ce qui est là, à la vue de tous. Ce n’est pas une vidéo super secrète. N’importe qui avec un appareil peut la trouver et la voir. Blâmez la prostituée, pas moi. Blâmez ses parents, blâmez la pauvreté, blâmez son environnement, blâmez son état mental. Soyez intelligents pour une fois. C’est un problème énorme et ça me fait mal de voir que nos autorités sont impuissantes face à ça. Je suis sûr à un million pour cent que tout vrai Marocain digne de ce nom, quand il ou elle voit ces gens déshonorer les Marocains, se sent très en colère et impuissant en même temps. Nous ne sommes que des spectateurs ici, parce que nous sommes sans pouvoir. Alors, s’il vous plaît, utilisez votre tête.
sa.pry
Date : le 27 août 2025 à 21h33
Le Maroc est vraiment un pays de vendu… Les boites de nuit (nid à prostitution) qui ont pignon sur rue à Marrakech, ça, ça dérange personne
Citation
 Benoona à écrit:
Et les africains qui violent ces marocaines qui preferent les africains? Vous pensez qu'ils seront juges aussi? https://www.facebook.com/reel/24542160452141082?mibextid=wwXIfr
Sheikh Norris
Date : le 27 août 2025 à 21h05
Je pense que tu es en surmenage, pend une camomille en supo et repose toi.
Benoona
Date : le 27 août 2025 à 20h46
Et les africains qui violent ces marocaines qui preferent les africains? Vous pensez qu'ils seront juges aussi? https://www.facebook.com/reel/24542160452141082?mibextid=wwXIfr
Dernière modification le 27/08/2025 21:52
