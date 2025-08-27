Fès : Arrestation pour prostitution et drogue après des plaintes de voisins

Le procureur du tribunal de première instance de Fès a décidé de poursuivre un individu ayant des antécédents judiciaires, pour préparation d'un lieu pour la prostitution. Il fait également face à d'autres accusations liées à la facilitation de la consommation de drogues et à l'insulte envers des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions.

Selon le journal Assabah, le mis en cause est placé en détention, tandis que tribunal a accordé à l'accusé une semaine pour désigner un avocat qui assurera sa défense à la barre, le 29 août. Lors de l'audience, les témoignages de témoins précédemment interrogés par la police judiciaire à la direction de la sécurité de Fès seront entendus.

Les enquêtes ont révélé que l'individu utilisait son appartement, près de l'avenue Mohamed V, pour organiser des soirées nocturnes bruyantes. Son arrestation a suivi des plaintes répétées des voisins, conduisant à sa détention au début de la semaine dernière.