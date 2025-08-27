Le fabricant chinois de pneus Guizhou choisit le Maroc pour sa prochaine expansion à l'étranger

Le fabricant chinois de pneus Guizhou Tire a annoncé son intention de construire sa deuxième usine à l'étranger au Maroc, selon un dépôt du 26 août à la Bourse de Shenzhen.

Le projet, encore au stade de la planification, s'inscrit dans la stratégie de Guizhou de «développement international, intelligent, vert et haut de gamme». Il fait suite au succès de son usine au Vietnam, selon les médias spécialisés.

L'entreprise affirme que le site au Maroc permettrait d'optimiser la capacité de production mondiale, d'améliorer la résilience opérationnelle et de renforcer l'atténuation des risques.

Guizhou a confirmé qu'aucun accord formel n'a encore été signé. Les détails concernant la construction et l'investissement dépendent d'une étude de faisabilité.

L'entreprise a souligné que le projet est encore soumis à des approbation. Elle a précisé que des changements de politique, des conditions macroéconomiques ou des évolutions du marché pourraient définir sa mise en œuvre.