Brève

Imzouren : Arrestation pour chantage sexuel et agression violente

Publié Temps de lecture: 1'
DR

La police judiciaire de la ville d'Imzouren a appréhendé un jeune homme dans la vingtaine, originaire d'un village voisin, pour son implication présumée dans une affaire de chantage sexuel et d'agression violente sur un mineur.

Selon des informations rapportées par des sources locales, l'accusé aurait filmé la victime dans des situations inappropriées. Il a utilisé ces enregistrements pour la faire chanter avant d'être présenté à la justice.

Le mis en cause a été placé en détention à la prison locale d'Al Hoceïma. Les enquêtes se poursuivent pour découvrir d'autres détails de l'affaire.

Benoona
Date : le 27 août 2025 à 20h40
Aux États-Unis - LES NON FIDELS' HUN? : une personne reconnue coupable de viol sur un mineur et de menace de diffusion de contenu sexuel en ligne pourrait facilement être condamnée à 25 ans de prison fédérale à la prison à vie , en plus de l’inscription obligatoire à vie sur le registre des délinquants sexuels. Si la vidéo est effectivement partagée, la peine pourrait augmenter considérablement.
