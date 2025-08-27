Imzouren : Arrestation pour chantage sexuel et agression violente

La police judiciaire de la ville d'Imzouren a appréhendé un jeune homme dans la vingtaine, originaire d'un village voisin, pour son implication présumée dans une affaire de chantage sexuel et d'agression violente sur un mineur.

Selon des informations rapportées par des sources locales, l'accusé aurait filmé la victime dans des situations inappropriées. Il a utilisé ces enregistrements pour la faire chanter avant d'être présenté à la justice.

Le mis en cause a été placé en détention à la prison locale d'Al Hoceïma. Les enquêtes se poursuivent pour découvrir d'autres détails de l'affaire.