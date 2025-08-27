Maroc : Les exportations d'oignons atteignent un niveau record jusqu'en mai 2025

Les exportations d'oignons frais du Maroc ont atteint des niveaux records suite à la levée des restrictions en 2024. Selon EastFruit, entre juin 2024 et mai 2025, le pays a expédié 64 900 tonnes d'oignons pour une valeur de 238 millions de dollars, soit une augmentation de 4,8 fois par rapport à la saison précédente et 3% de plus que le record de 2022/23.

Historiquement, les exportations marocaines d'oignons sont en dessous de 10 000 tonnes jusqu'en 2013. Elles ont progressivement grimpé à plus de 20 000 tonnes en 2013/14, 40 000 tonnes d'ici 2018/19. Elles ont dépassé les 60 000 tonnes pour la première fois en 2022/23.

Cependant, une interdiction imposée par Morocco Foodex en février 2023, en raison de la hausse des prix domestiques, a réduit les exportations à seulement 13 500 tonnes en 2023/24. Une fois l'interdiction levée à l'été 2024, les exportations non seulement se sont rétablies, mais ont atteint un nouveau sommet historique.

Durant cette saison record, le mois de septembre à lui seul a vu l'expédition de 14 200 tonnes, dépassant le total de l'année précédente. Les volumes importants entre octobre et janvier ont également contribué à cette hausse. Les oignons se classent désormais comme le quatrième plus grand produit d'exportation de légumes du Maroc, après les tomates, les poivrons et les carottes.

L'Afrique de l'Ouest reste le principal marché pour les oignons marocains. La Mauritanie a doublé ses importations, la Côte d'Ivoire a également augmenté ses achats, tandis que le Mali et le Sénégal ont enregistré des baisses marquées. Au-delà de l'Afrique, le Maroc a réussi à pénétrer le Moyen-Orient, avec les Émirats arabes unis important 5 500 tonnes, soit 8,5% du total des exportations.