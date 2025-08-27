Taroudant : Une peine alternative remplace la prison par un suivi contre l'addition

Cette semaine, le tribunal de première instance de Taroudant a rendu son premier jugement impliquant des peines alternatives dans une affaire de délit. Il a décidé de remplacer la durée d'emprisonnement de quatre mois par des mesures thérapeutiques et de suivi, selon des sources médiatiques.

La peine initiale comprenait quatre mois d'emprisonnement et une amende de 1 000 dirhams, en plus d'autres amendes totalisant 1 800 dirhams. Celles-ci étaient réparties sur des infractions liées à la possession de drogue, au défaut de présentation d'un document d'assurance (200 dirhams), au défaut de présentation de preuve de propriété (300 dirhams), au non-port d'un casque de protection (300 dirhams), et à l'utilisation d'un véhicule sans plaques d'immatriculation (1 000 dirhams).

Selon le jugement, le prévenu doit suivre un traitement pour addiction pendant quatre mois dans un centre spécialisé à Agadir. Il est tenu de rester à son domicile de 20h à 6h pendant la même période. Le tribunal a également ordonné qu'il se présente et signe en personne au centre de la Gendarmerie royale affilié à son domicile deux fois par semaine (chaque lundi et vendredi à 15h).

Le jugement a précisé que si le prévenu ne respecte pas l'une des obligations imposées, la peine de prison initiale sera appliquée. Le tribunal lui a également ordonné de supporter les frais de justice au taux minimum et a mandaté la destruction des drogues saisies conformément à la loi, tout en restituant la moto confisquée à son propriétaire légitime.