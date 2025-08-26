L'Espagne enquête sur l'entrée de Ben Nasnas aux îles Chafarinas

Le ministère espagnol de la Défense a lancé une enquête officielle après que le YouTuber marocain connu sous le nom de Ben Nasnas a accédé aux îles Chafarinas, qui sont sous contrôle espagnol. L'internaute a documenté sa périlleuse aventure dans une vidéo, qui a créé la polémique.

Malgré les efforts du ministère espagnol de la Défense pour identifier d'éventuelles failles dans les protocoles de surveillance de ces zones, le parti d'extrême droite Vox a, comme à son habitude, cherché à tirer parti de la situation, en demandant hier au ministère des Affaires étrangères à Madrid de convoquer l'ambassadeur espagnol à Rabat pour des consultations.

Javier Diego, le leader du parti à Melilla, a qualifié l'incident de «provocation». La formation a appelé à un débat sur le statut administratif qu'il qualifie de «suspendu» des enclaves espagnoles en Afrique du Nord. Dans ce sens, Vox a remis en question les ressources allouées par la ministre de la Défense Margarita Robles pour la surveillance des îles et rochers, tout en critiquant ce qu'il perçoit comme des concessions continues en faveur du Maroc.

Ben Nasnas a nagé une distance de quatre kilomètres avant d'atteindre un rocher utilisé par l'armée espagnole comme cimetière, puis a poursuivi son aventure vers une autre île abritant un laboratoire biologique appartenant à l'armée espagnole.

L'«aventure» de Ben Nasnas survient quelques jours seulement après que l'eurodéputé Alfons Pérez a planté le drapeau espagnol sur l'île del Mar.

Le gouvernement espagnol avait alloué un budget de 600 000 euros en 2024 pour renforcer les défenses de ces îles, à un moment où la ministre de la Défense Robles a intensifié ses visites à Ceuta, Melilla et aux rochers disputés.