Oussama Lamlioui, le «game changer» du Maroc au CHAN 2024, selon la CAF

Alors que le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024 entre dans sa phase finale, tous les regards se tournent vers Oussama Lamlioui, l'attaquant du RS Berkane dont les performances remarquables ont propulsé le Maroc jusqu'à ce stade. Les Lions de l'Atlas, composés exclusivement de joueurs locaux, s'apprêtent à affronter Madagascar en finale, après avoir éliminé les champions en titre, le Sénégal, 5-3 aux tirs au but lors de la demi-finale de mardi au stade Mandela à Kampala.

Dans un article consacré à Lamlioui, la CAF le qualifie de «faiseur de jeu» dont les performances ont maintenu l'espoir pour le titre. Après un début difficile face au pays hôte, le Kenya, Lamlioui a su se montrer à la hauteur, marquant deux fois lors du match décisif contre la RD Congo. Il a été décrit comme «le cœur battant de la campagne des Lions de l'Atlas, transformant des moments cruciaux en triomphes et prouvant qu'il n'est pas seulement un buteur, mais aussi un leader avec le sang-froid nécessaire pour briller quand cela compte le plus», selon la CAF.

Avec quatre buts et une passe décisive en quatre matchs, Lamlioui est le meilleur buteur du tournoi et l'élément clé du Maroc. Son entraîneur, Tarik Sektioui, n'a pas tari d'éloges à son sujet : «Oussama est un joueur qui sait lire le jeu et gérer les moments décisifs. C'est ce qui le rend spécial».

À seulement 25 ans, l'attaquant du RS Berkane apporte une expérience continentale précieuse et un calme olympien à l'équipe nationale. Contre la Tanzanie en quart de finale, il a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets, assurant ainsi la qualification du Maroc pour les demi-finales. Pourtant, Lamlioui reste concentré sur l'objectif collectif : «Il ne s'agit pas d'individus. Il s'agit du Maroc jouant comme un seul homme.»

Désormais, celui qui est devenu le symbole de la campagne CHAN du Maroc cherchera à mener les Lions de l'Atlas face à Madagascar pour décrocher le titre tant convoité.