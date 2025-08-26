Menu
Connexion Voyages Yabiladies Islam Radio Forum News
﻿
Brève

Oussama Lamlioui, le «game changer» du Maroc au CHAN 2024, selon la CAF

Publié Temps de lecture: 1'
DR

Alors que le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024 entre dans sa phase finale, tous les regards se tournent vers Oussama Lamlioui, l'attaquant du RS Berkane dont les performances remarquables ont propulsé le Maroc jusqu'à ce stade. Les Lions de l'Atlas, composés exclusivement de joueurs locaux, s'apprêtent à affronter Madagascar en finale, après avoir éliminé les champions en titre, le Sénégal, 5-3 aux tirs au but lors de la demi-finale de mardi au stade Mandela à Kampala.

Dans un article consacré à Lamlioui, la CAF le qualifie de «faiseur de jeu» dont les performances ont maintenu l'espoir pour le titre. Après un début difficile face au pays hôte, le Kenya, Lamlioui a su se montrer à la hauteur, marquant deux fois lors du match décisif contre la RD Congo. Il a été décrit comme «le cœur battant de la campagne des Lions de l'Atlas, transformant des moments cruciaux en triomphes et prouvant qu'il n'est pas seulement un buteur, mais aussi un leader avec le sang-froid nécessaire pour briller quand cela compte le plus», selon la CAF.

Avec quatre buts et une passe décisive en quatre matchs, Lamlioui est le meilleur buteur du tournoi et l'élément clé du Maroc. Son entraîneur, Tarik Sektioui, n'a pas tari d'éloges à son sujet : «Oussama est un joueur qui sait lire le jeu et gérer les moments décisifs. C'est ce qui le rend spécial».

À seulement 25 ans, l'attaquant du RS Berkane apporte une expérience continentale précieuse et un calme olympien à l'équipe nationale. Contre la Tanzanie en quart de finale, il a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets, assurant ainsi la qualification du Maroc pour les demi-finales. Pourtant, Lamlioui reste concentré sur l'objectif collectif : «Il ne s'agit pas d'individus. Il s'agit du Maroc jouant comme un seul homme.»

Désormais, celui qui est devenu le symbole de la campagne CHAN du Maroc cherchera à mener les Lions de l'Atlas face à Madagascar pour décrocher le titre tant convoité.

Voir 2 commentaires
Benoona
Date : le 27 août 2025 à 18h53
la video qui me rends content ——- https://youtube.com/shorts/SS64l1MBp_8?si=z63zU65Ya_vDR6MJ
Benoona
Date : le 27 août 2025 à 17h53
Mehri est mille fois meilleur. Mais la CAF, comme d’habitude, ne regarde que qui a marqué le plus de buts. C’est pathétique. On dirait qu’ils ont juste un clown assis derrière un bureau qui gratte des papiers pour sauver son boulot. Quelle bande d’incompétents.
Dernière modification le 27/08/2025 18:53
Voir 2 commentaires
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
  Fil Info
  Les articles les plus...
Application Yabiladi News sur IOS
© Yabiladi.com 2002 - 2025 - tous droits réservés | Mentions légales | Paramètres des cookies | Copyright | Publicité | Politique de Confidentialité | Nous contacter