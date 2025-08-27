Sahara : La diplomatie sud-africaine réagit à la dernière déclaration pro-Maroc de Jacob Zuma

Sur la question du Sahara, Jacob Zuma impose désormais sa marque sur la diplomatie sud-africaine. Après les déclarations de l'ancien président sud-africain, la semaine dernière à l'université d'Accra au Ghana, en faveur de la marocanité du territoire, l'ambassade de Pretoria à Alger a réagi en organisant, le lundi 25 août, un nouveau forum diplomatique de soutien au Polisario.

Lors d'une conférence de presse, l'ambassadeur sud-africain et le représentant du Polisario à Alger ont salué les «victoires du peuple sahraoui» obtenues lors du sommet de la SADC (Communauté de développement de l'Afrique australe), tenu le 17 août à Madagascar, ainsi que la participation du Front aux travaux de la TICAD 9 au Japon, malgré les revers.



Cette nouvelle édition du forum intervient quelques semaines après une réunion similaire, tenue sous le même thème. Cette rencontre avait été organisée en réaction à la décision de Jacob Zuma de reconnaître, le 15 juillet à Rabat, la marocanité du Sahara, à l'issue de ses entretiens avec Nasser Bourita.

Il est à noter que l'Afrique du Sud avait déjà organisé, le 29 avril dernier à Alger, une autre session de ce forum diplomatique. Habituellement, ces événements, initiés par la représentation diplomatique sud-africaine à Alger pour soutenir le Polisario, ne se succèdent pas à un rythme aussi soutenu.