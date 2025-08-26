Menu
Connexion Voyages Yabiladies Islam Radio Forum News
﻿
Brève

CHAN 2024 : Le Maroc file en finale après sa victoire face au Sénégal aux tirs au but

(avec MAP)
Publié Temps de lecture: 1'
DR

L’équipe nationale du Maroc des joueurs locaux s’est qualifiée pour la finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) après sa victoire face à son homologue sénégalaise, jusque-là tenante du titre, par 5 tirs au but à 3 (temps réglementaire et prolongations 1-1), en demi-finale disputée, mardi soir, au stade Mandela à Kampala.

Le but du Sénégal a été inscrit par Joseph Layousse (16e), avant que Sabir Bougrine (23e) n’égalise pour les Lions de l’Atlas.

En finale, le Maroc affrontera Madagascar qui a battu plus tôt le Soudan par 1 but à 0 en demi-finale jouée au stade Benjamin Mkapa à Dar Es Salaam.

Article modifié le 26/08/2025 à 22h52

Voir 1 commentaires
Benoona
Date : le 26 août 2025 à 22h49
Regarder des matchs pareils, c’est signer son arrêt de mort avec hypertension et diabète assurés. Franchement, je me demande encore pourquoi je m’inflige cette torture. Les vingt premières minutes étaient superbes… puis ce fut la dégringolade totale. Mchakhchakk a failli nous plomber le match avec un raté grotesque. Quant au Sénégal archi nulle.
Voir 1 commentaires
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
  Fil Info
  Les articles les plus...
Application Yabiladi News sur IOS
© Yabiladi.com 2002 - 2025 - tous droits réservés | Mentions légales | Paramètres des cookies | Copyright | Publicité | Politique de Confidentialité | Nous contacter