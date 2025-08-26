Qualifications du Mondial 2026 : 47 555 billets déjà écoulés pour le match Maroc-Niger

Le comité d'organisation du match devant mettre aux prises les sélections marocaine et nigérienne, le 5 septembre prochain au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat (20h00), s'est félicité mardi du fort engouement des supporters marocains pour l'achat des billets de ce match comptant pour les qualifications africaines du Mondial 2026 de football.

L'opération de vente des billets a démarré ce mardi à 08h00. Le nombre total des billets vendus jusqu’à la mi-journée s’élève à 47 555 billets en plus de 62 loges privées (Sky box), indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) sur son site web.

Selon la même source, le nombre total des billets écoulés se présente comme suit : 3210 billets vendus pour la première catégorie, 13 312 billets pour la deuxième et 28 136 billets vendus en ce qui concerne la troisième. S'agissant du salon d’hospitalité, 1 863 billets ont été vendus, précise la FRMF, ajoutant que 885 billets de la tribune d'honneur (VIP) ont été vendus et 149 billets pour la tribune d’honneur supérieure (VVIP).

«Le Comité d’organisation se félicite de cet engouement des supporters marocains et invite le reste du public à poursuivre cet élan via les plateformes officielles tout en respectant le dispositif organisationnel en vigueur et garantir le bon déroulement de cette rencontre», conclut le communiqué.

Le Maroc occupe la tête du groupe E avec un total de 15 points obtenus en 5 victoires, devançant la Tanzanie (2è/9 pts) et la Zambie (3è/6 pts). Le Niger est quatrième avec 6 unités. Neuf équipes africaines sont assurées de disputer la phase finale du Mondial. Une autre participera au tournoi de barrage de la FIFA.