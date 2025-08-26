Mohammed VI adresse un message de condoléances à la famille du journaliste Ali Hassan

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille du journaliste Mohamed Hassan El Ouali, décédé lundi 25 août et connu sous le nom de Ali Hassan. Dans ce message, le souverain dit avoir appris avec une grande émotion le décès de l’éminent journaliste, implorant le Tout-Puissant de l’accueillir en Son vaste paradis.

En cette douloureuse circonstance, le roi exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à sa famille du monde des médias et de la culture, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, se remémorant les qualités humaines d’un journaliste de renom et l’un des pionniers du paysage audiovisuel, ainsi que ses hautes compétences professionnelles qui se sont illustrées dans ses œuvres audiovisuelles et artistiques liées au septième art hautement appréciées par les cinéphiles.

Tout en partageant les peines des membres de la famille du défunt en cette douloureuse épreuve, le souverain implore le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort et de rétribuer amplement le regretté pour ses bonnes œuvres au service de la patrie.