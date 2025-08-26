Eurowings va relier Prague à Marrakech à partir du 8 novembre

La compagnie aérienne low-cost allemande Eurowings s'apprête à inaugurer une nouvelle liaison entre Prague et Marrakech dès le 8 novembre. Ce service, qui fonctionnera deux fois par semaine tout au long de la saison hivernale, est programmé jusqu'à fin mars 2026, à l'exception d'une interruption du 3 janvier au 15 février, selon un rapport de Morning Prague.

Les vols du jeudi décolleront de l'aéroport Václav Havel de Prague à 11h20, pour atterrir à Marrakech à 15h50. Le vol retour est prévu à 16h40, avec une arrivée à Prague à 21h00.

La rotation du week-end se fera en soirée, avec un départ de Prague à 20h35, une arrivée à Marrakech peu après minuit, et un retour à 1h55 pour une arrivée à Prague à 6h15.

Ces vols seront opérés par un Airbus A320, pouvant accueillir jusqu'à 180 passagers.